Mihai Jurca a încheiat un capitol important din viața sa profesională. După 21 de ani petrecuți în televiziune, jurnalistul și prezentatorul TV a anunțat că renunță la micul ecran și pornește pe un nou drum. La 44 de ani, fiul Romicăi Jurca spune că este pregătit pentru o schimbare și își va dedica timpul unei pasiuni pe care o are de mulți ani: călătoriile.

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Mihai Jurca și-a luat rămas-bun de la televiziune după 21 de ani

După mai bine de două decenii petrecute în fața camerelor de filmat, Mihai Jurca a decis să încheie activitatea în televiziune și să înceapă o nouă etapă profesională.

Cunoscut publicului atât ca prezentator de știri, cât și pentru rubricile meteo, jurnalistul lasă în urmă o carieră construită în 21 de ani de activitate neîntreruptă.

Fiul celebrei prezentatoare meteo Romica Jurca a urmat același drum profesional ca mama sa și a devenit, în timp, una dintre figurile familiare pentru telespectatorii din România. De-a lungul anilor, acesta a prezentat jurnale de știri, rubrici meteo și a fost implicat în numeroase proiecte editoriale.

Își transformă pasiunea pentru călătorii într-o nouă profesie

La 44 de ani, Mihai Jurca spune că este momentul unei schimbări importante. După ani petrecuți într-un program solicitant, jurnalistul își dorește să petreacă mai mult timp călătorind și să organizeze experiențe turistice pentru cei pasionați de descoperirea unor destinații noi.

Noua direcție profesională îl aduce alături de consultantul în turism Răzvan Pascu, în cadrul proiectului NOZOMI Travel Society.

Inițiativa este dedicată organizării unor călătorii premium și pune accent pe experiențe autentice, itinerarii atent planificate și însoțirea grupurilor de persoane care își doresc mai mult decât o vacanță obișnuită.

Mesajul transmis după ultima apariție la televizor

Mihai Jurca a anunțat despărțirea de televiziune printr-un mesaj publicat după ce a prezentat ultimul jurnal și ultima rubrică meteo.

„Ieri am prezentat ultimul jurnal și ultima rubrică meteo la TV. 21 de ani de televiziune. Fără întrerupere. 21 de ani în care am trăit emoții, am avut zile ușoare și zile în care îmi venea să nu mă mai duc nicăieri.

Am învățat aproape tot ce se poate în televiziune, am crescut și, mai ales, am avut privilegiul de a intra în casele voastre aproape în fiecare zi.

Am fost, într-un fel, ca biscuitele servit lângă cafeaua de dimineață. Dar fiecare drum are un moment în care se încheie. Iar al meu se oprește aici. Cel puțin deocamdată. Și e curios cum viața pune uneori lucrurile în perspectivă. Am 44 de ani. Dacă socotim după regulile de astăzi, până la pensie mai am încă 21 de ani”, a transmis Mihai Jurca.

Decizia lui Mihai Jurca marchează încheierea unei cariere de 21 de ani în televiziune și începutul unei noi etape profesionale. După ce a fost prezent aproape zilnic pe micile ecrane, jurnalistul își îndreaptă acum atenția către domeniul turismului, unde își propune să transforme pasiunea pentru călătorii într-un proiect de lungă durată.

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