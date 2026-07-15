Tânărul, care acum are 26 de ani, a declarat pentru presa italiană că ar fi putut avansa profesional și în Italia, însă acest lucru ar fi durat mult. Din acest motiv, a decis să își încerce norocul la celălalt capăt al lumii. La sosirea în Australia, nu intenționa să lucreze într-o mină. Se gândea la un loc de muncă într-o bancă sau în domeniul ospitalității, însă în scurt timp i s-a ivit o oportunitate pe care nu a vrut să o rateze.

A început cu cele mai simple sarcini, precum curățenia și pregătirea cafelei, beneficiind de cazare și masă asigurate. În timp, a fost promovat în funcția de ajutor de mecanic, unde participă la întreținerea utilajelor folosite pentru exploatarea aurului și a minereului de fier în regiunea minieră Pilbara.

Deși contractul prevede ture de câte 12 ore, el lucrează între șase și șapte ore pe zi. La început câștiga între 1.500 și 1.600 de euro net pe săptămână, iar în prezent încasează aproximativ 2.130 de euro net săptămânal. Potrivit lui, costul vieții în Australia este cu doar aproximativ 10% mai ridicat decât în Italia.

El mai spune că așezările miniere sunt departe de imaginea unor barăci modeste. Acestea dispun de magazine, săli de sport, terenuri sportive și alte facilități, iar fiecare angajat beneficiază de propria cameră cu baie. Tânărul afirmă și că salariul minim pe oră în Australia este semnificativ mai mare decât în Italia, unde angajații pot lucra ore suplimentare fără a fi plătiți în plus.

Familia sa nu i-a susținut inițial decizia de a pleca în Australia, considerând că nu avea niciun motiv să își părăsească țara. Cu timpul însă și-au schimbat părerea, după ce au văzut că este mulțumit de locul de muncă și de viața pe care o duce.

Cu toate acestea, tânărul recunoaște că cel mai greu îi este să fie departe de cei dragi și să rateze momente importante din viața familiei. În ciuda acestui lucru, intenționează să rămână în Australia, unde a înființat și o agenție care îi ajută pe italieni să își găsească un loc de muncă și să își înceapă o nouă viață în această țară.

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