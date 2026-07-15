Cine ajunge la salarii de aproape 4.000 de euro la Metrorex

Potrivit liderului Unitatea – Sindicatul Liber Metrou (USLM), aceste venituri sunt obținute în principal datorită orelor suplimentare și muncii prestate în weekend sau în zilele de sărbătoare legală.

Președintele USLM, Marian Artimon, spune că nu este vorba despre directori care depășesc suma de 4.000 de euro, ci despre angajații care lucrează în subteran.

„Toate funcțiile din subteran (dispeceri, operatori, maiștri etc). Oamenii sunt chemați la muncă în zile libere și, evident, trebuie plătiți în plus. Numărul celor care realizează aceste venituri sau chiar mai mari diferă de la lună la lună”, a explicat liderul sindical, potrivit sursei citate.

Conform acestuia, numărul angajaților care depășesc acest prag variază în funcție de numărul zilelor libere legale:

decembrie – 780 de persoane au obținut venituri de peste 4.000 de euro;

ianuarie – 900 de persoane;

februarie – 200 de persoane;

aprilie – 800 de persoane;

iunie – 230 de persoane.

Între timp, directorii adjuncți au salarii cuprinse între aproximativ 19.000 și 20.000 de lei.

Un membru al CA de la Metrorex primește o indemnizație de aproximativ 4.300 de lei, în timp ce la CFR Călători sau Informatică Feroviară aceasta ajunge la aproximativ 17.000 de lei, spune Marian Artimon.

La CFR Călători există angajați care câștigă mai mult decât directorul general

Situații similare există și la CFR Călători, unde unii mecanici de locomotivă ajung să încaseze venituri mai mari decât directorul general, datorită plății orelor suplimentare și a muncii în zilele de sărbătoare.

Directorul general al companiei, Traian Preoteasa, recunoștea anterior această situație: „Au fost mecanici cu venituri mai mari ca mine”.

Orele suplimentare efectuate în weekend și în zilele de sărbătoare legală sunt plătite cu până la 300%, ceea ce poate majora considerabil veniturile lunare.

Sindicatul: plafonarea veniturilor contravine Contractului Colectiv de Muncă

Potrivit unei hotărâri a Consiliului de Administrație din februarie, salariile de la Metrorex ar trebui plafonate la cel mult 80% din indemnizația directorului general Mariana Miclăuș ale cărei venituri sunt, de asemenea, limitate la patru salarii brute pe ramură.

Concret, Mariana Miclăuș, șefa Metrorex, ajunge la un salariu net de 26.000 de lei.

Adică, angajații Metrorex nu ar trebui să încaseze mai mult de 20.800 de lei, adică 3.968 de euro. Însă sute de angajați depășesc această sumă, în lunile cu multe zile libere, iar doi directori ai companiei refuză să pună în aplicare hotărârea consiliului.

Liderul sindical susține că limitarea câștigurilor angajaților este greu de aplicat, în condițiile în care orele suplimentare trebuie remunerate conform legii și Contractului Colectiv de Muncă.

„Limitarea veniturilor pentru munca prestată contravine legislației în vigoare. La ce mai negociez Contractul Colectiv de Muncă, dacă nu mă lași să depășesc suma aia?”.

Plafonarea veniturilor la 80% din remunerația directorului general este prevăzută de Legea 296/2023 și a fost introdusă printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație al Metrorex.

Aplicarea acesteia a provocat însă neînțelegeri între conducerea executivă și departamentul financiar al companiei.

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