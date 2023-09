În urmă cu patru ani de zile, Mihai Mitoșeru și Noemi au apărut la notar, acolo unde au divorțat de comun acord. Au rămas prieteni după se s-au despărțit, iar prezentatorul a afirmat în repetate rânduri că îi pare rău că s-au separat, că el își dorește împăcarea.

Mihai Mitoșeru: „Sunt singur, dar nici nu am simțit că am vrut mai mult cu cineva ”

Acum, el e singur, cu gândul tot la Noemi, fosta soție. „Cu dragostea, nici nu știu cum stau, sunt bine așa. Am divorțat acum 4 ani, acum sunt singur, dar nici nu am simțit că am vrut mai mult cu cineva sau ceva că nu a fost cazul. Mă simt bine așa, mai departe, ce o fi, o fi”, a spus Mihai Mitoșeru, care are o relație specială cu Noemi și acum.

„Da, vorbim. Ea singură, eu sunt singur, cum să nu vorbim, noi nici nu ne-am despărțit de la nimic spectaculos. Că dacă ar fi fost ceva nasol între noi, cu înșelat, cu bătăi, cu scandaluri cu alea, nu cred că am mai fi vorbit. Dar noi vorbim atât de frumos, unul cu altul…”, a mai zis el pentru ciao.ro.

Mihai Mitoșeru speră se împace cu Noemi

După 13 ani de relație, cei doi s-au separat din cauza discuțiilor și certurilor aprinse pe care le-au avut în ultimul an. Recent, întrebat despre o eventuală căsătorie, prezentatorul de televiziune a spus: „Eu zic că ăia 13 ani foarte buni înseamnă într-o relație mai mult decât orice.

Și atunci eu am fost fericit, adică nu îmi pare rău deloc. Îmi pare rău că dacă atunci aveam mintea de acum, în ultimul an nu mai făceam greșeli. Nu trebuia să fac greșelile pe care le-am făcut, a fost și urât. Măcar am bunul-simț să recunosc”.

Și a continuat: „Se poate o relație să se termine la notar. Te duci, te pupi, te iei în brațe, să și plângi, nu imediat să te afișezi cu alta, ea cu altul. Nu le înțeleg pe astea. Nu mă refer la nimeni în mod special, mă refer la oricine, cunoscut sau necunoscut”.

„Doamna încă mă vede Bau-Bau, mă vede cu alți ochi și nu e bine. Dar eu i-am spus că am greșit, i-am explicat că m-am schimbat, dar ea nu vrea să mă creadă.

Eu m-aș mai întoarce. Doamna nu știu dacă mai vrea. Dar nici n-am găsit o altă fată cu care să pot să cred că vreau mai mult. Cred că e de la căpățână, aici se pune un stop”, a mai declarat el pentru Cancan.

Cu ce se ocupă acum Mihai Mitoșeru

Dacă nu se poate lăuda cu viața personală, cariera îi merge ca pe roate lui Mihai Mitoșeru, care a filmat toată vara pentru show-ul „Se strigă darul”, de la Kanal D. „Noi am filmat pentru “Se strigă darul”, pentru sezonul nou, avem filmat, și o să aflați când o să înceapă pe post. În rest, evenimente în continuare”, a mai zis el.

Mihai Mitoșeru e invitat la multe evenimente private pentru a le prezenta. „A fost o vară plină. Credeam că o să stau pe acasă pentru că vara de obicei sunt puține evenimente. Și au fost foarte multe, o mulțime de evenimente practic de toate, nunți, botezuri, petreceri private, cazinouri, tot ce se poate”, a mai explicat prezentatorul.