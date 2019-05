Mihai Morar a aflat ce sex va avea cel de-al treilea copil al său: „Nu spuneți că sunt un tată care are noroc de fete”

Se pare că Morar a făcut un pact nescris, pentru că și cel de-al treilea copil va fi tot o fetiță. Vedeta a postat din nou un anunț plin de umor, după ce de Bunavestire anunțase prin intermediul unor versuri că va avea un al treilea copil.

Și de această dată totul a început cu o rimă: „Când te uiți la ecografie și vezi încă o ”copilărie”…Iar când te mai uiți o dată, răsufli ușurat: ”E fată!!!” Genetic, ăsta e singurul meu merit: știu să fac fete. Sunt ”Stăpânul Cromozomului X”. Dincolo de asta, e meritul lor. Al celor 4 fete din spatele bărbatului din fotografie. Al Marei și al Cezarei. Inimioara ce pulsează acum cu peste 130 de bătăi pe minut va avea cele mai bune două surori. Amândouă au plâns de fericire, la propriu, când au aflat că va să vii. Al mamei, care după un deceniu de revoluții prin casă, a acceptat încă o revoluție în pântece. Și mai e meritul ei. Al Claudiei Șai. Care le-a adus pe lume, la 7 luni, pe Mara și Cezara. Aveau un pic peste unitatea de un kilogram, dar mi le-a livrat sănătoase ”tun” în pragul casei. Dacă voi fi tată a treia oară, e doar meritul meu genetic. Și meritul ei medical. Dacă n-ar fi măritată, i-aș da și ei numele ”Morar”. Claudia e ”necunoscuta” din familie. Pentru că minunile țin, în general, de ”necunoscute”. Felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim… Așa că, vă rog, nu spuneți că sunt un tată care are noroc de fete. Am noroc cu fete. De fapt, nici nu există noroc. Există minuni. Eu am trei”, a scris Mihai Morar pe pagina sa.

„Astăzi, de Buna Vestire Vă dăm primii de știre: Vom fi părinți a treia oară. E frățior sau surioară?!”, a postat inițial Morar, când a aflat că va fi din nou tătic. „Sper să se nască atunci când vom intra în concediu. Spre sfârșit de iulie”, a adăugat el.