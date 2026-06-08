Măsura se aplică în cazul contractelor încheiate după data de 1 aprilie 2026, iar acei români vor avea la dispoziție 30 de zile calendaristice pentru a-și achita facturile Hidroelectrica, în loc de 45 de zile, cât era anterior.

„Începând cu 01.04.2026, Hidroelectrica a actualizat condițiile comerciale aplicabile contractelor de furnizare a energiei electrice încheiate cu clienții casnici care intră în portofoliul companiei după această dată. Astfel, termenul de plată al facturilor aferente acestor contracte este de 30 de zile calendaristice. Această modificare este aliniată practicilor curente din piața de furnizare a energiei electrice și contribuie la optimizarea proceselor operaționale și financiare ale companiei”, a transmis Hidroelectrica.

Măsura nu afectează contractele semnate înainte de această dată, unde termenul de plată rămâne neschimbat.

„Precizăm că noul termen de plată se aplică exclusiv:

  • contractelor noi încheiate după data de 01.04.2026
  • contractelor pentru care clienții solicită, după această dată, prelungirea perioadei de valabilitate contractuală, condiția comercială fiind comunicată și acceptată prin act adițional”, mai precizează compania.

Hidroelectrica va avea un tarif competitiv de 0,45000 lei/kW, fără taxe, și luna aceasta, în iunie, în cazul abonamentelor cu o perioadă contractuală de 12 luni.

La sfârșitul lunii mai, Hidroelectrica, cel mai mare furnizor de energie din România, anunța românii că facturile la lumină emise în această perioadă vor include o regularizare.

Mai exact, facturile Hidroelectrica din această perioadă includ recalcularea certificatelor verzi aferente anului 2025.

Compania a stabilit recent un record istoric pe Bursa de Valori București (BVB), atingând o capitalizare de piață de peste 70 miliarde lei, cu un vârf de 72,4 miliarde lei.

„Faptul că am depășit pragul de 70 de miliarde de lei arată clar că piața are încredere în direcția în care mergem. Este rezultatul muncii din ultimii ani – investiții mai mari, continuarea proiectelor deja începute, proiecte noi și un efort constant de a face compania mai eficientă și mai adaptată la realitățile din energie. Ne-am asumat clar o direcție de diversificare și de hibridizare a portofoliului, prin integrarea capacităților de producție cu soluții de stocare și noi tehnologii. Vom continua în acest ritm, cu accent pe dezvoltare, digitalizare și pe crearea de valoare reală pentru acționari, contribuind în același timp la un sistem energetic mai stabil și mai curat în România”, declara recent Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, a înregistrat un nou record istoric pe piața de capital, marcând o creștere de peste 60% a valorii de la listarea sa la bursă.

Profitul net al Hidroelectrica (H2O) a urcat cu 122%, în primul trimestru, la 1,3 miliarde de lei, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București.

Grupul Hidroelectrica a înregistrat în primele trei luni ale anului 2026 rezultate operaționale și financiare semnificativ peste rezultatele înregistrate în aceeași perioadă a anului 2025, a anunțat compania.

Mai exact, veniturile au înregistrat o creștere cu 67% față de aceeași perioadă a anului 2025, la 3,12 miliarde lei.

Pe parcursul ultimilor cinci ani, Hidroelectrica și-a menținut o cotă de piață de aproximativ 27% ca producător de energie 100% verde și a devenit cel mai mare furnizor de electricitate din România, cu o cotă de piață de 17,4% la 31 decembrie 2025.

Portofoliul său include 188 de hidrocentrale cu o putere instalată de peste 6,3 GW, dar și parcul eolian Crucea Nord, cu o capacitate de 108 MW.

În mai-iunie 2026, compania va opera și o baterie de stocare la Crucea Nord, cu o putere nominală de 36 MW și o capacitate de 72 MWh.

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