BAC 2026: cum se desfășoară proba orală la Limba română

Proba orală la Limba română este organizată pe trei niveluri de competență: „utilizator mediu”, „utilizator avansat” și „utilizator experimentat”, stabilite pe baza descriptorilor prevăzuți în grilă.

În cadrul probei de înțelegere a textului, absolvenții de liceu trebuie să poată citi corect și cursiv pentru a obține calificativul mediu, potrivit procedurii oficiale. Evaluarea este realizată de doi profesori examinatori, care completează un „borderou individual” cu punctajul fiecărei competențe observate. În cazul în care ambii examinatori acordă același nivel, acesta devine nivelul final.

Candidații care primesc un bilet de examen nu pot solicita schimbarea acestuia.

Art. 4.- „(1) Nu se admite schimbarea biletului de examen.

(2) În cazul în care candidaţii refuză să răspundă la întrebările formulate se consideră că nu au susţinut Proba A, respectiv Proba B.”

Potrivit procedurii, elevii cu dizabilități pot beneficia de prelungirea cu 10 minute a timpului necesar pentru pregătirea răspunsului, respectiv a timpului de susținere a răspunsului.

Art. 5 – „(2) La proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orală în limba română, elevii cu dizabilități primesc un set aparte de bilete de examen.

(3) La Probele A şi B elevii cu dizabilităţi pot beneficia, la cerere, de prelungirea cu 10 minute a timpului necesar pentru pregătirea răspunsului, respectiv a timpului de susținere a răspunsului.”

Rezultatele obţinute de fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie internaţională se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în concordanţă cu grilele naţionale sau europene (aşadar, nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins).

În acelaşi mod, rezultatele evaluării la proba de evaluare a competenţelor digitale se exprimă, de asemenea, prin stabilirea nivelului de competenţă în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu şi în conformitate cu prevederile metodologiei de examen.

Reguli pentrru candidați la proba orală la Limba română

Ministerul reamintește că se interzice candidaţilor la examenul de bacalaureat să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete şi altele asemenea, candidaţii având obligaţia de a lăsa obiectele menţionate în sala de depozitare a obiectelor personale stabilită de comisia de bacalaureat în acest scop, precizează ministerul.

În sălile de examen, candidaţii nu pot avea, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălţăminte, în penare şi în alte obiecte de depozitare personale sau în băncile în care sunt aşezaţi în săli, telefoane mobile, căşti audio, dispozitive tip IoT, precum şi orice alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare ce permit conectarea la internet/la reţele de socializare, ce ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicarea cu alţi candidaţi/asistenţi din centrul/centrele de examen sau cu exteriorul. De asemenea, sunt interzise comunicarea între candidaţi sau cu exteriorul, copierea, transmiterea de materiale care permit copiatul sau schimbul între ei a foilor din lucrare, ciornelor, notiţelor sau de materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Candidaţii care încalcă regulile de acces şi de participare la examen sunt eliminaţi, indiferent dacă materialele/obiectele au fost folosite sau nu, dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de către cadrele didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit sau au transmis respectivele materiale. Probele sunt monitorizate/înregistrate audio-video.

În situaţia în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că nu a susţinut proba.

Calendar Bacalaureat 2026 sesiunea iunie-iulie

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale – proba D

29 iunie 2026 – Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Calendar Bacalaureat 2026 sesiunea de toamnă

14-21 iulie 2026 Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au

promovat examenele de corigențe

3-4 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

4 – 5 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

6 – 7 august 2026 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

5 – 6 august 2026 Evaluarea competențelor digitale – proba D

10 august 2026 Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

11 august 2026 Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

12 august 2026 Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

13 august 2026 Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

18 august 2026 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise

și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 – 18.00)

19-20 august 2026 Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

20-21 august 2026 Soluționarea contestațiilor

24 august 2026 Afișarea rezultatelor finale

Examenul național de bacalaureat 2026 (ambele sesiuni) se va desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 6.059/29.08.2025, prevederile art. 1 alin. (3) și ale art. 3 din Ordinul ministrului educației nr. 6.072/2023 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior, cu modificările ulterioare, respectiv prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).

Susţinerea probelor de evaluare a competenţelor este una dintre condiţiile obligatorii pentru promovarea examenului de bacalaureat. Vezi și: Modele subiecte pentru proba orală la Limba română BAC 2026

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