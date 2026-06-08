Iulia Pârlea, mărturisiri cutremurătoare despre mama sa, la 18 ani de la pierdere: „Îi cer mereu un semn”

Deși în câteva luni se vor împlini 18 ani de când nu o mai are alături pe cea care i-a dat viață și i-a fost cea mai bună prietenă, Iulia Pârlea recunoaște că rana este încă acolo. „După moartea mamei mele am avut nevoie de ajutor. Și pentru că nu am apelat la un terapeut, am încercat să mă ajut singură. Și atunci cum puteam să mă ajut singură? Să strâng cât mai multe informații. Pe unele le-am găsit în podcasturi, pe altele le-am găsit în cărți”, a povestit prezentatoare Tv în cadrul emisiunii.

Vedeta recunoaște că moartea mamei a venit la pachet și cu o presiune uriașă pe care și-a pus-o singură. Dorința de a nu-și dezamăgi părintele dispărut a împins-o să muncească mai mult și să demonstreze că poate reuși.

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„Comunic prin orice. Chiar mă gândeam că, acum în septembrie se împlinesc 18 ani și mi se pare că s-a întâmplat ieri. E drept, durerea rămâne acolo tot timpul, dar înveți să trăiești cu ea și se transformă oarecum. Pe mine durerea asta la început m-a făcut să mă închid în mine. Când am început să înțeleg și să accept ce mi se întâmplă, m-am deschis și a fost oarecum, e mult să spun, un atuu pentru mine. Pe de-o parte că nu am vrut să o dezamăgesc și atunci de multe ori poate am pus o mare presiune pe mine și am vrut să fac de 10 ori mai mult decât un copil normal care are părinți și provine dintr-o familie normală. Dar eu cu ea comunic tot timpul. Și îi spun să îmi dea un semn”, ne-a mai povestit Iulia care este convinsă că primește semne de la mama ei atunci când are mare nevoie de ea.

Iulia Pârlea primește semne de la mama sa: „Nu mai văzusem lăcrămioare de ani”

Poate unora li se pare bizar, poate alții o înțeleg, însă cert este că fiecare om trăiește o astfel de pierdere în felul lui. Cei mai mulți aleg să păstreze o comunicare cu cei care nu mai sunt în viață cu ajutorul unor semne. Este și cazul Iuliei, care, ori de câte ori traversează o perioadă dificilă și trebuie să ia o decizie importantă, cere îndrumare de la mama ei. Deși scepticii ar spune că este doar coincidență, prezentatoarea TV vede mesaje directe, suficient de puternice pentru a-i aminti că legătura dintre ea și mama ei nu a dispărut niciodată.

„Primesc semne de la ea: apare o pasăre, dau peste ceva. Chiar zilele trecute mi s-a întâmplat. Florile mele preferate sunt lăcrămioarele sau lily of the valley. Pe mama o chema Lili. Și aveam o perioadă mai ciudată, trebuia să iau o decizie. Am zis că nu știu ce să fac și i-am cerut mamei un semn. Am ieșit de la pilates și este o florărie lângă. Ce crezi, eu nu am mai văzut lăcrămioare de ani, iar atunci erau foarte multe lăcrămioare”, a mai completat Iulia Pârlea la „Dincolo de copertă”, emisiune pe care o puteți urmări integral pe site și pe canalul de YouTube Libertatea.

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