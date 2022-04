Mihai Morar la Muntele Athos: ”Cea mai frumoasă rugăciune este creșterea copiilor”

Mihai Morar, 40 de ani, este dedicat tot mai mult podcast-urilor sale din mediul online, încearcă să surprindă mereu cu noi invitați în cadrul emisiunii ”Fain și simplu”. În week-end-ul trecut, că tot se apropie Paștele, a împletit utilul cu plăcutul, serviciul cu bucuria sufletului. A fost în Grecia, a ajuns pe muntele Athos, un loc drag atât lui, cât și ”perechii” sale din showbizz, Daniel Buzdugan.

Podcast cu părintele Pimen Vlad

Un nume pe scena televiziunii online, Morar și-a informat fanii pe rețelele de socializare despre programul său pe tărâmul elen și i-a anunțat că va avea un invitat de seamă cu ocazia Miercurii Patimilor, părintele Vlad Pimen, cu un impact uriaș în rândul credincioșilor ortodocși, mai ales că are tot felul de mesaje filmate și pilde de pe sfântul munte. ”Părintele Pimen Vlad, călugărul care vorbește cu florile din grădina Maicii Domnului, vă așteaptă la podcast cu har în dar”, a scris ardeleanul pe InstaStory. Mihai s-a întâlnit cu mai mulți călugări la Athos, a locuit la Schitul Lacu, s-a rugat și a avut meniul auster de viață al zonei pentru câteva zile. ”Mi-a spus părintele Gamaliel o vorbă tare faină: ”Cea mai frumoasă rugăciune este creșterea copiilor”. Să vă rugați, să vă creșteți copiii!””, a povestit Mihai.

”Nu-mi doresc să fiu milionar”

El și soția sa, Gabriela, sunt părinții a trei fete. ”Ele sunt cea mai mare realizare a vieții mele. Copiii sunt singurele urme pe care le las în viață. Viața cu patru fete acasă este ca un trântor! O după-amiază acasă? Întotdeauna e ceva de făcut în casă. Mai sunt seri în care inventăm să facem ceva, Roua, cea mică, e într-o mișcare continuă. Eu nu sunt dur cu ele, sunt chiar blând. Tonul vocii, uneori, se schimbă. Nu e nevoie să ridic vocea, devin autoritar din modulația vocii. Eu sunt partea blândă a parenting-ului, partea severă îi revine mamei. Doresc să le dau mai departe doar iubirea, să moștenească bunătatea. Nu-mi doresc să fiu milionar, am mulți prieteni milionari mai nefericiți decât mine! S-au dus la culcare mai supărați decât mine în ultimii 20 de ani. Am plâns la ”Clifford, marele câine roșu”, am plâns la acest film pentru copii, sunt faine și simple, merg pe emoții sincere”, a mărturisit Mihai, invitat în ultima emisiune ”La cină” a Ioanei Năstase și Adi Hădean.

Pildă cu ruși și ucraineni de la Athos

Mihai a oferit și o relatare cu parfum de pildă pentru români, pentru cei ce-l ascultă, pentru ceea ce ar putea urma, în contextul conflictului din Ucraina. Oferind o fotografie cu el la Muntele Athos, într-o zi senină elenă, cu un cer albastru-albastru. ”Războiul din Athos. În spatele meu dăinuie, la poalele Sfântului Munte, Mănăstirea Sfântul Pantelimon, cunoscută sub denumirea Rusikon (“a rușilor”). Chiar dacă starețul așezământului ctitorit în secolul 11 este rus, aproape toți călugării Rusikonului sunt ucraineni. “A început războiul între ei?” îl întreb pe un Părinte român din Athos. Cu blândețe, îmi răspunde: “Se roagă, neîncetat, împreună pentru pace”. Scria, cândva, demult, Preasființitul Iustinian al Maramureșului: “Doar rugăciunile călugărilor mai țin lumea să nu cadă de tot””, a povestit Mihai pe Instagram.

