Invitat în podcastul lui Micutzu, David Popovici a afirmat că îi plac mașinile și a dezvăluit că și-a achiziționat la finalul anului trecut un Porsche Spyder. În urma declarațiilor lui, gazetarul Cristian Tudor Popescu a avut o reacție neașteptată.

„Îl consider pe David Popovici, cum am spus-o nu o dată, cel mai inteligent și cultivat dintre toți marii sportivi ai României. Cu atât mai dură a fost surpriza să aflu că și-a cumpărat un Porsche Spyder cu 120.000 de euro. Și că a făcut-o pentru că ăsta era visul lui. Sunt uluit nu de mărimea sumei, ci de micimea marelui vis al lui David”, a spus CTP, care a considerat că visul lui David e „bicisnic”.

„David Popovici nu a primit Spyder-ul de la părinți”

În urma criticilor primite, Mihai Morar a sărit în apărarea lui David Popovici. „Ca să distrag atenția de la ținta națională no. 1, David Popovici, vreau să vă fac cunoștință cu visul meu bicisnic. Numiți-mă slab, neputincios, vrednic de compătimire. Asta-i definiția din DEX pentru bicisnic. Dar nu-mi spuneți nemernic sau ticălos ( un alt sens al lui bicisnic).

Nu am furat pe nimeni, nu am făcut afaceri cu statul, numai eu și ai mei, cei apropiați, știu cât am muncit pentru asta. Și, cu siguranță, munca și meritul meu e o câtime din truda și stima lui David Popovici. Iar el nu merită crucificarea și pironirea din aceste zile”.

Și a continuat pe Facebook: „E un Porsche visul „unei beizadele imbecile și înfumurate”? Da, poate fi. Sunt pline străzile de de cei care le-au primit de la mama și de la tata la vârsta majoratului. Numai că ăsta nu-i vis. Iar chlorinedaddy nu a primit Spyder-ul de la părinți. A primit ceva mult mai prețios: valorile și libertatea de a și-l câștiga singur.

„Asta e pasiunea pentru Porsche. Unii o trăiesc, alții nu o înțeleg, mulți o comentează”

Prin anii ’60, la prima generație Porsche 911, una dintre reclamele Porsche era asta: ”Sincer, tu ți-ai petrecut tinerețea visând ca într-o zi o să ai un Nissan sau un Misubishi?” E un Porsche un vis prea mic? Hai să vă spun o poveste. În 1976, Bill, un tânăr canadian, și-a cumpărat primul model 911 Turbo. Un an mai târziu, s-a însurat cu Lyse, a condus-o la nuntă în mașina lui nouă. În anii ’80, își ducea copilul la grădiniță cu Porsche. În 2008, Bill are primul accident cu ea. În 2012, e primul Porsche care depășește pragul de 1.000.000 km. Astăzi, Bill are 87 de ani și conduce aceeași mașină de 49 de ani. Zilnic. Pe scurt, asta e pasiunea pentru Porsche. Unii o trăiesc, alții nu o înțeleg, mulți o comentează”.

În final, Mihai Morar a vorbit despre faptele caritabile pe care David Popovici le face. „Voiam doar să vă reamintesc că în urmă cu 2 luni noi, ăștia cu visuri bicisnice, David Popovici și cu mine, alături de Hope and Homes for Children Romania, am reușit să strângem în 2 săptămâni peste 160.000 euro fiecare ( mai mult de un Porsche de om) pentru o casă nouă pentru 11 copii cu dizabilități.

Casa se construiește deja (vezi poza 2 din carusel). Dar despre asta nu scrie mai nimeni, nu e subiect național. Ce lume bicisnică… De aceea merită să visezi la un Porsche”, a încheiat prezentatorul.

