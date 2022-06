În vârstă de 42 de ani, Mihai Rait a început un stil de viață sănătos și merge la sala de fitness. În doar 6 săptămâni, actorul din serialul de la PRO TV a reușit să aibă un abdoment plat și lucrat, așa cum și-a dorit. Pentru rezultatele dorite, vedeta a avut grijă să aibă o alimentație echilibrată și să nu lipsească de la antrenamentele de forță.

„Înainte și după 6 săptămâni. S-a slăbit da s-a și chinuit. Se și continuă treaba”, a scris Mihai Rait pe una dintre rețelele de socializare.

Dorel din „Las Fierbinți” și-a surprins fanii cu un colaj de fotografii în care arată transformarea pe care a făcut-o în doar șase săptămâni. Nu este deloc ușor să obțină ceea ce își dorește, însă cu multă ambiție rezultatele au fost cele dorite.

„Dacă mai crești trebuie să îți dea alt rol. Ar fi aiurea să arăți ca Thor și să te căsăpească Bobiță”, „Tu vrei sa te faci Japonez :))). Respectele mele, omule! Ne faci viața mai frumoasă”, „Hulk nu are nicio șansă”, i-au comentat fanii pe Instagram.

„Am fost somnambul vreo şapte ani”

Actorul Mihai Rait, Dorel din „Las Fierbinți”, a vorbit în urmă cu ceva timp despre boala cu care s-a confruntat în copilărie. Actorul în vârstă de 42 de ani, de la PRO TV, a fost somnambul timp de 7 ani, iar părinții lui au trăit momente de panică în acele vremuri.

„Am fost somnambul vreo şapte ani. Mă jucam cu frate-miu şi am căzut, am dat cu capul de marginea patului. Am avut dereglări ale somnului serioase. Alergam prin casă şi prin curte noaptea. În clasa a IV-a m-au găsit cu un cuţit în mână, învăţasem să tai găini, mă punea bunică-miu, şi într-o noapte m-am trezit, m-am dus la bucătărie şi am luat cuţitul cu mâner verde şi mă plimbam prin curte: «Mamaie, adu, bre găina să o tai». Îţi dai seama cum a fost”, a povestit actorul, pentru Adevărul.



