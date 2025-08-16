Deși producția a încercat în repetate rânduri să-l convingă pe artist să participe la reality show, el a refuzat, pe motiv că nu poate juca un rol.

„Eu am fost aproape la mai multe show-uri de astea. Am fost la “Sunt celebru, scoate-mă de aici, la ProTV”, la “Te Cunosc de Undeva”, am trăit un pic experiențele astea. Ele se bazează mai mult pe scandaluri. Adică trebuie un pic să te agiți, tot timpul să te cerți, să joci un rol, nu prea e stilul meu. Adică nu m-am regăsit nicăieri, peste tot era așa, trebuie să faci umor din orice, nu e stilul meu să glumesc atât sau să respect un script, să joc teatru.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Cel mai usor mi-a fost la “Te Cunosc de Undeva”, că trebuia să cânt, am luat locul doi în ediția mea. Dar astea cu certuri, cu trăit în aceeași casă, în același loc, să te cerți toată ziua, să te bați, mi se pare dificile, sincer. De asta am refuzat Asia Express, de câte ori m-au sunat, am refuzat.

Recomandări Dacia a vândut un singur exemplar de Spring în luna iulie în România. Blocarea programului Rabla a paralizat vânzarea de mașini electrice

Pentru că toate formatele sunt la fel, te pun să faci tot felul de lucruri pentru rating și nu e stilul meu. Nu mă regăseam și îmi dădeam seama că stau degeaba acolo, nu-mi demonstra nimic. Adică, până la urmă, să mă pună și în valoare un pic.

Banii au fost frumoși întotdeauna. Adică 10.000 de euro la una, 20.000 de euro la alta, 15.000 de euro la alta, vizibilitatea maximă. În prima ediție Sunt celebru, scoate-mă de aici, în 2015, am prins super audiență, am stat 10 zile acolo și am luat mulți bani. Formatele astea sunt foarte buni mai mult pentru debutanți. Atunci s-au lansat Dorian Popa, Ruby și au rupt. Când au venit acasă, erau vedete amândoi”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Cancan.