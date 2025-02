„Am avut vreo 10-11 relații. Acum sunt singur. Nu le-am jignit, decât dacă m-au jignit ele. Încerc să fiu foarte atent. La mine dacă s-a distrus o relație, că nu e… cum să zic. Nu sunt mofturos. Și nici că nu se ridică la standardul meu. Dar dacă, de exemplu, îmi stai numai în casă și nu faci nimic… Ultima relație așa s-a stins.

Bine, era și la jumătatea vârstei mele. Am avut probleme cu asta. Nu mi-am luat decât puștoaice, care sunt foarte mici și îmi spunea și Daddy, Tati. Zic: Nu mai zice din astea! Adică tatăl ei avea 39 de ani, eu aveam 40. Și îmi zicea: Tu ești mai mare decât tati. Cred că atracția sexuală vine prima și apoi restul. Aici e o greșeală la mine”, a declarat Mihai Trăistariu în podcastul realizat de Jorge.

Mihai Trăistariu a vorbit și despre ultima relație pe care a avut-o și căreia i-a pus punct chiar el. Interpretul a mărturisit care a fost motivul.

„Ultima relație am rupt-o eu. Eu i-am zis să se ducă acasă. Eu stăteam în Constanța, ea în București. Am lăsat-o, era și studentă. Nu avea bani. Îmi cerea bani de microbuz. Îi dădeam 50 de lei. După 2 ani să nu lucrezi. Am rugat-o să lucreze ceva. O săptămână a lucrat, atât. Și ce vrei, să te țin eu? Era frigiderul plin. Ieșeam la ora 12 din casă, mă întorceam la 6, era în același pat”, a mai adăugat interpretul.

„E ceva ce nu fac bine. Eu sunt calm. Sunt mereu pe drumuri. Am foarte multe activități. Acum apartamentele la mare, vara sunt full. Vin mulți turiști. Și atunci aproape că nu mă văd la ochi și probabil că aici s-a rupt firul, de nu merg relațiile. Nu mai am succesul de pe vremuri. Eu când aveam concerte în afară, Grecia, Malta, am luat-o cu mine. Le-am făcut și vacanțe. Ce nu le-a convenit, nu știu! Ele cred că își imaginează că viața lângă o vedetă e de lux”, a mai spus Mihai.

Mihai Trăistariu, probleme cu o femeie căsătorită

„Eu am trăit cu o femeie măritată. Se întâmpla prin 2004. A fost groaznică relația. Nu am zis asta în niciun interviu. Făceam canto cu fiica ei. A venit după 6 luni la mine și mi-a spus: Mihai, eu sunt îndrăgostită lulea de tine. 7 zile nu am vorbit cu ea, că mi-a fost frică. Cum să distrug o casă? A insistat foarte mult. Și am zis să încerc. A fost o relație cu scântei. Soțul ei a aflat, după un an și jumătate. A fost crunt pentru mine. Îmi cer iertare pentru ce s-a întâmplat, nu a fost voia mea. A fost dorința ei și eu am acceptat”, a povestit Mihai în cadrul podcastului.

