Din cauza pandemiei, Mihai Trăistariu, la fel ca mulți alți artiști, nu mai poate susține acum concerte cu sute de fani. S-a mulțumit însă vara aceasta cu cântările de pe litoral, acestea i-au adus sume frumoase de bani, nu s-a mai îngrijorat pentru situația lui financiară.

Acum, artistul e invitat în diverse emisiuni de televiziune, la mai multe posturi. Este chemat de moderatori chiar la filmările edițiilor speciale de Crăciun și de Revelion. Pentru acestea, Mihai Trăistariu pleacă de la Constanța, orașul în care locuiește, și merge la București, acolo unde nu e primit la hoteluri din cauza faptului că nu e vaccinat. S-a gândit chiar să doarmă în Gara de Nord din București sau în mașină, așa cum făcea la începuturile sale de carieră.

„Alte dăți îmi luam cazare la hotel, stăteam liniștit, mă trezeam dimineața și mergeam la celelalte emisiuni. Acum, nefiind vaccinat, nu sunt primit în hoteluri și am constatat că o să dorm în Gara de Nord O să dorm în mașină, am mai dormit acum vreo 15 ani. Știu cum e, mi-am pus căldură și am dormit așa. Bineînțeles să au sărit mulți prieteni”, a declarat Mihai Trăistariu pentru Antena Stars.

Dat fiind că acest subiect a luat amploare în presă, cântărețul în vârstă de 41 de ani a precizat pe pagina lui de Facebook că nu a ajuns să doarmă în Gata de Nord, a găsit o soluție salvatoare.

„Era doar o idee. Până la urmă n-am mai dormit. Am vrut doar să trag un semnal de alarmă guvernanților care-și bat joc de artiști de 2 ani încoace.”, a mai completat el în mediul online.

Mihai Trăistariu, despre situația lui financiară

Mihai Trăistariu a spus câți bani are la bancă. Aproximativ un miliard de lei vechi a pus deoparte, în bancă. Artistul se teme să nu treacă din nou printr-o perioadă dificilă, așa că face economii. „Acum câștig bani din trei surse pentru că și academia de talent s-a redeschis și merge foarte bine. Apartamentele merg brici, am full tot timpul. Am și concerte în fiecare seară până pe 1 septembrie. Oricum, la ora asta, am un miliard de lei vechi strâns în bancă. Și nu-mi vine să cred că am pe plus. Am zis că o să păstrez 20.000 de euro un an în bancă până vara viitoare pentru că nu știu ce se mai întâmplă.

Și atunci mai bine stau cu niște bani depozitați, astfel încât să pot supraviețui un an fără probleme. Mi-am achitat ratele și sunt cu ele la zi și stau cu acești bani în bancă pentru orice eventualitate”, a declarat Mihai Trăistariu pentru cancan.ro.

