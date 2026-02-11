„Piesa asta este pentru toți bărbații care au simțit mult și au spus puțin, cărora nu le-a fost ușor să spună «Te iubesc». E pentru femeile care au fost rănite de tăcerile noastre, de felul nostru stângaci de a iubi. Este pentru tatăl meu, care mi-a spus de multe ori că îi e greu să-i rostească «Te iubesc» mamei, că el o iubește așa, în felul lui. Și atunci am înțeles că iubirea nu e ceea ce spui, ci ceea ce lași să se vadă”, a mărturisit Mihail.

Totul a pornit în urmă cu câteva luni, când artistul s-a întors în satul natal, Dortkaia din Republica Moldova. Păstrând tradiția, a mers la școala în care a copilărit, s-a întâlnit cu elevii, au povestit, au cântat și au petrecut timp împreună. La finalul întâlnirii, directoarea i-a făcut cunoștință cu o elevă retrasă, care stătea într-un colț, în liniște, o adolescentă care nu poate auzi.

Prin limbajul semnelor, fata i-a mărturisit lui Mihail că și-ar dori enorm să-i poată auzi muzica, dar acest lucru îi este imposibil. A fost un moment copleșitor pentru amândoi: s-au îmbrățișat și au plâns, într-o tăcere care a spus mai mult decât orice sunet.

Întors la Cluj, Mihail a dus acea emoție în studio și a transformat-o în melodia „În felul meu”, o piesă despre tăcere, despre iubirea care nu cere glas și despre felurile diferite în care oamenii se pot auzi unii pe alții dincolo de cuvinte. Versuri precum „Îmi place tăcerea. Nu cere nimic. E locul în care noi ne auzim” capătă un sens cu totul diferit atunci când afli povestea din spatele lor.

Videoclipul păstrează aceeași sinceritate și emoție. Povestea urmărește relația dintre un muzician și o tânără cu deficiențe de auz, iar felul în care cei doi ajung să se înțeleagă dincolo de cuvinte transformă clipul într-o metaforă vizuală a piesei.

Rolul principal feminin este interpretat de Simona, studentă cu aceeași experiență de viață ca personajul pe care îl joacă, nonactor, a cărei prezență aduce autenticitate întregii povești. Pentru a putea comunica direct cu ea și pentru a reda cât mai adevărat relația dintre personaje, Mihail a învățat timp de trei săptămâni o parte din limbajul semnelor și a lucrat la traducerea versurilor piesei.

Pe platou, comunicarea a fost posibilă cu sprijinul interpretelor LSR Mihaela Dascăl și Oana Țufar, cu susținerea Asociației Naționale a Surzilor din România și a directorului Daniel Lolici. Videoclipul, o producție FILMNAUT regizată de Adrian Nica, cu Mihail coregizor, este o declarație artistică despre iubirea care se vede, se simte și se înțelege dincolo de sunet.

„În felul meu” devine astfel mai mult decât o piesă de dragoste: este o confesiune despre vulnerabilitate, tăcere și curajul de a iubi dincolo de cuvinte.

