A lansat piese care au devenit virale în Europa, cum ar fi „Rampampam” sau „Mariola”, și este una dintre cele mai influente artiste și compozitoare din Europa de Est. 

Mamă a doi copii

Într-un interviu acordat Libertatea, cântăreața, mamă a doi copii, vorbește despre industria muzicală din România, turneul de succes pe care l-a încheiat în America de Nord, dar și despre „Mixed Feelings”, cel mai recent material muzical al său.

Minelli, pe numele real Luisa Ionela Luca, s-a născut la Slobozia, în 1988, și povestește cum a fost un copil căruia îi plăcea să fie în centrul atenției. „Am avut o copilărie muzicală și adoram să cânt, să dansez, să mă înregistrez, să ascult și să o iau de la capăt”, zice ea. 

La doar 16 ani, a venit la București, unde a făcut parte din trupa Wassabi, manageriată de Marius Moga. Încet și sigur și-a construit o carieră solo, chiar dacă a devenit mamă la doar 21 de ani, moment în care a luat o pauză de la muzică. În prezent, este mamă a doi copii, Sarah Maria și Filip, și îmbină cu succes partea profesională cu cea personală, chiar dacă nu are o viață lipsită de provocări. „Încerc să mă focusez pe soluții și cred că reușesc să fac față tuturor situațiilor”, după cum explică. 

Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal
Recomandări
Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal
Minelli a făcut parte din trupa Wassabi
Minelli a făcut parte din trupa Wassabi

Melodii cu miliarde de vizualizări

Melodiile sale au adunat peste 1 miliard de streamuri pe Spotify și 2,5 miliarde de vizualizări pe YouTube, fapt care i-a consolidat poziția de artist global. După un turneu de succes în America de Nord, Minelli a lansat prima parte a noului său album: „Mixed Feelings – (opening season)”, care marchează un nou început pentru ea, cu influențe dance, pop, urban și electronic glam. 

Într-un interviu pentru Libertatea, cântăreața a vorbit despre responsabilitatea pe care o simte față de public, parcursul său în showbizul internațional, cât și despre presiunile pe care le-a simțit de-a lungul timpului sau ceea ce consideră că aduce nou în industria locală. 

„Am fost întotdeauna înconjurată de muzică”

Libertatea: Cum era Luisa copil? Ai avut o copilărie muzicală?
Minelli: Hello, hello! Copilul Luisa era un copil căruia îi plăcea să fie mereu în centrul atenției. Am avut o copilărie muzicală și adoram să cânt, să dansez, să mă înregistrez, să ascult și să o iau de la capăt. Am fost întotdeauna înconjurată de muzică, pentru că m-a atras de mică, fără să fiu îndrumată sau influențată de părinți în vreun fel, ei având joburi normale.

Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”
Recomandări
Alexis Anton, membră Mensa, lansează o platformă pentru pregătirea admiterii la Medicină: „Susține nevoile elevilor nedespărțiți de telefoane”

– Ce rol au avut părinții în drumul tău artistic? Ce valori sau lecții ți-au rămas de la ei pe care le porți și azi în carieră?
 M-au sprijinit mereu și chiar dacă erau destul de stricți, m-au lăsat să îmi urmez visul, iar la 16 ani au fost de acord să mă mut parțial în București, pentru a fi parte a unui proiect muzical. Au avut grijă însă, până atunci, să îmi insufle niște valori de bază – să rămân demnă orice ar fi, să încerc să fac un lucru cât pot eu de bine mereu și să mă țin de cuvânt.

– Cum erai la 16 ani, proaspăt venită în București? Cum priveai atunci industria muzicală și cum o vezi acum, cu ochii adultului și artistului matur?
 Eram un copil cu foarte multe vise, pregătită să îmbrățișez muzica la un nivel mai mare. Fiind la început și foarte mică, nu aveam foarte mare încredere în mine și a fost nevoie de foarte mulți ani să îmi demonstrez că fac bine ceea ce fac. După atâția ani în industrie, tot sunt deschisă să învăț lucruri, îmi doresc constant să evoluez, însă perspectiva mea s-a schimbat, iau totul mult mai relaxat.

Detaliile pe care trebuie să le pună la punct

– Apropo de asta, ce-ți place și ce nu-ți place la industria muzicală din România?
 Deși există o evoluție clară, simt că încă mai avem de pus la punct detalii când vine vorba de profesionalism. Un alt lucru pe care aș vrea să-l văd în România ar fi ca artiștii să riște mai mult, să experimenteze și să lărgească cumva plaja de genuri muzicale existente la noi. Și, bineînțeles, să și fie susținuți de tot ce înseamnă media pentru o evoluție într-un sens bun.

Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
Recomandări
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

– Ai devenit mamă la doar 21 de ani. Cum a fost să gestionezi acel moment atât de important în plan personal în paralel cu o carieră care abia începea să prindă contur?
 A fost o perioadă în care a trebuit să iau o pauză de la muzică, lucru pe care l-am acceptat cu greu. Eram oricum destul de confuză vizavi de direcția în care voiam să o iau, ce/cum vreau să cânt și cumva liniștea din acea perioadă mi-a dat posibilitatea de a mă căuta și ușor, ușor m-am găsit.

– Ai simțit vreodată că ți s-au impus standarde diferite doar pentru că ești femeie?
 Nu am simțit niciodată că mi-ar fi impuse standarde diferite, probabil și datorită faptului că, atunci când am început să pun pe picioare proiectul Minelli, știam clar ce vreau, cum vreau să fie și nu m-a făcut nimic să iau în calcul prea mult exteriorul.

– Acum ești mamă a doi copii. Care sunt provocările și ce ți-ai dori să înțeleagă publicul despre această latură a ta?
 Sunt destul de multe provocări și simt uneori că e greu să mă împart, să mă concentrez 100% pe muzică, dacă copiii înfruntă anumite perioade mai dificile, însă încerc să mă focusez pe soluții și cred că reușesc să fac față tuturor situațiilor.

„Consider că este loc pentru fiecare artist care are ceva de spus”

– Cum vezi astăzi locul femeilor în industria muzicală din România? În ce fel s-a schimbat dinamica de gen în ultimii ani și care sunt obstacolele care încă persistă, mai ales pentru o artistă care e și mamă?
Nu îmi place deloc separarea asta continuă de genuri, mi se pare că ar trebui cumva să înțelegem că e nevoie de ambele părți pentru o bună funcționare a tuturor lucrurilor. Femeile au lucruri de spus în industrie la momentul actual și mă bucur că eu nu am avut parte de momente în care să mă simt defavorizată din cauza genului, sau cel puțin nu mi-am dat seama. Cred că există solidaritate între femei, am colege și de label, și în industrie pe care le văd foarte focusate pe cum să-și crească proiectele frumos și consider că este loc pentru fiecare artist care are ceva de spus.

– Când ai simțit prima dată că muzica ta trece granițele? Ce a însemnat lansarea internațională pentru tine?
Prima piesă lansată internațional a fost „Empty Spaces”, în 2017, melodie pe care am compus-o și o zi mai târziu era semnată, lansată și licențiată la Ultra Records, un label Sony axat pe muzică electronică din America. Din momentul ăla am simțit că proiectul Minelli începe să își facă loc în industrie. Apoi au urmat mai multe piese, printre care și „Mariola”, care și-a făcut simțită prezența masiv, dar și „Rampampam”, care a făcut proiectul mult mai vizibil pe plan internațional.

– Ai spus că fiecare piesă conține bucăți din tine. Îmi poți da exemplu de o melodie care înseamnă mult pentru tine și care vorbește despre astfel de lucruri?
 Piesa „Heart Instructions” vorbește despre experiențe proprii, „Fine Wine” la fel, „Rampampam” este inspirată din anumite experiențe care m-au marcat, o piesă mai veche, „Separated”, la fel. Fiecare piesă scrisă îmi doresc să conțină fie o stare, fie o experiență a mea sau povești diverse.

„Nu poți renunța la ceva ce e deja în tine, înrădăcinat”

– Cum gestionezi responsabilitatea față de publicul tău într-o eră în care artistul nu mai este doar un entertainer, ci uneori și formator de opinii?
Cumva e greu să definești rolul, însă cred că atâta timp cât mulți oameni te aleg ca exemplu, ai cumva o responsabilitate enormă și ideal ar fi să reușești să influențezi în bine. Cred că fiecare artist trebuie să facă ce simte și cum simte. Evident, totul este influențat și de fondul de bază al fiecăruia, dar atâta timp cât nu există intenții rele sau care pot duce la situații extreme, este OK să ne exprimăm liber, corect și asumat.

– Au existat momente în care ai vrut să renunți la muzică?
 Am avut foarte multe momente în care poate nu au ieșit toate lucrurile așa cum mi le-am proiectat sau poate au fost niște promisiuni care nu s-au materializat ori uneori echipe prost alese, și de aceea am avut tendința să renunț, însă nu poți renunța la ceva ce e deja în tine, înrădăcinat. Am continuat natural să fac ce îmi place și am acceptat toate etapele necesare pentru o evoluție frumoasă.

Minelli, una dintre cele mai influente artiste din Europa de Est: „Totul se rezolvă, trebuie doar să fii dispus să vorbești și să asculți în momentele-cheie” 
Minelli, primul turneu, în America

„Cel mai important e să cauți resurse în tine ca să-ți revii”

– Te-ai confruntat vreodată cu stres extrem, burnout sau chiar depresie? Cum ai recunoscut acele stări și cum ai reușit să le depășești?
– Cred că le-am avut pe toate și răspunsul e că toate trec. Vin, le accept, și apoi știu că sunt perioade și perioade, unele bune, altele mai proaste, dar cumva te ajută să îți dai un reset, să te cauți, să te regăsești și cheia e să continui.

– Ce resurse – interioare sau externe – ți-au fost cele mai utile în momentele de epuizare profesională sau blocaj creativ? Ai apelat vreodată la terapie sau la sprijin specializat?
Nu am apelat niciodată la un specialist, m-am gândit doar de câteva ori, însă am considerat că răspunsurile tot la mine sunt, că trebuie să mă înțeleg, să accept că sunt momente când nu funcționează lucrurile așa cum îmi doresc și e OK, totul își revine.

– Ai vorbit liber și public despre astfel de episoade din viața ta? Crezi că e important ca un artist să vorbească deschis despre sănătatea mintală?
Nu am simțit până acum să vorbesc public despre episoade mai puțin bune din viața mea, însă dacă va fi vreun moment în care să cred că ar ajuta și aș vrea să transmit ceva cu substanță, aș face-o, cu siguranță. Cel mai important e să cauți resurse în tine să-ți revii, să vorbești și cu apropiați și, dacă simți că ai nevoie de o altă părere, neutră, să cauți un specialist, dar de preferat prin recomandări. Totul se rezolvă, trebuie doar să fii dispus să vorbești și să asculți în momentele- cheie.

– Cum ai descrie muzica ta în trei cuvinte – ca sound, ca vibe, ca stare? Ce crezi că aduci diferit pe scena muzicală din România?
 Puternică și ca sound, sensibilă și ca mesaj și energică și ca stare/vibe. Încă aud mereu când lansez ceva nou „wow, sună ca afară, nici nu mă gândeam că e cineva de la noi”. Probabil asta mă diferențiază, faptul că aleg să cânt în engleză în 90% din cazuri, cât și soundul foarte aliniat cu ce e afară. Îmi place să cred că deja se simte touch-ul meu în tot ceea ce fac.

– Cum a fost turneul din America de Nord? În ce locuri ai cântat și cum a reacționat publicul?
 A fost totul la superlativ. Aveam mari emoții fiind primul meu turneu, mai ales în America, și cu public de acolo, însă m-am bucurat enorm să văd cât de frumos am fost primită atât în Canada, cât și în Chicago și New York. Am mai rămas apoi și la Los Angeles, unde am avut câteva sesiuni de muzică, și pot să zic că a fost o experiență superbă, din toate punctele de vedere.

– Ce presupune noul tău album, „Mixed Feelings”? La ce să se aștepte fanii?
– Albumul a luat formă odată cu dorința mea de a scrie lucruri diferite. Am lăsat inspirația să-și spună cuvântul și chiar aveam sentimente amestecate când m-am apucat de compus. Îmi veneau idei care se pliau mai bine pe stilul urban, dar și pe stilul reggaeton, dance, pop, și de aceea l-am și numit „Mixed Feelings”; starea mea din ultimul an și jumătate. Sunt foarte mulțumită că pot să-mi aștern gânduri, stări, viziuni în piesele mele și mai ales când le văd că străbat lumea și fac oamenii fericiți, este cea mai mare realizare.

– Ce urmează pentru tine și unde te vedem în perioada următoare?
 Urmează colaborări de care sunt foarte mândră, voi pleca în America să filmez un clip cu un artist de acolo și sunt foarte nerăbdătoare, iar albumul „Mixed Feelings” va fi lansat complet în toamnă. Până atunci mă bucur să mă întâlnesc toată vara la concerte cu oameni de pretutindeni.

MinelliIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 4
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un nou incendiu de vegetație în Parcul IOR. Locuitorii zonei susțin că ar fi vorba de distrugere premeditată | Video
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, mesaj dur după moartea fostului președinte: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate...”. Valuri de reacții după declarațiile lui
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, mesaj dur după moartea fostului președinte: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate...”. Valuri de reacții după declarațiile lui
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Unica.ro
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Elle.ro
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Avantaje.ro
Imaginea momentului! Viorica Dăncilă, de mână cu soțul Cristinel, la înmormântarea lui Ion Iliescu. Impecabili, eleganți, tandri. Detaliul care a atras imediat atenția
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei
Tvmania.ro
Charlotte a devenit copia fidelă a mamei ei, Mădălina Ghenea. Ce a dezvăluit modelul despre fiica ei

Alte știri

Un nou incendiu de vegetație în Parcul IOR. Locuitorii zonei susțin că ar fi vorba de distrugere premeditată | Video
Știri România 14:42
Un nou incendiu de vegetație în Parcul IOR. Locuitorii zonei susțin că ar fi vorba de distrugere premeditată | Video
Care sunt produsele cu prețurile blocate de Lidl pentru luna august, imediat după creșterea TVA-ului
Știri România 13:10
Care sunt produsele cu prețurile blocate de Lidl pentru luna august, imediat după creșterea TVA-ului
Parteneri
Pe ce au dat partidele parlamentare banii de la stat în prima jumătate a anului. Cheltuielile care au dus la depășirea subvențiilor lunare
Adevarul.ro
Pe ce au dat partidele parlamentare banii de la stat în prima jumătate a anului. Cheltuielile care au dus la depășirea subvențiilor lunare
Nava spațială care ar putea transporta 1.000 de oameni în spațiul cosmic. Ce este Proiectul Chrysalis, de fapt și ce scop are
Fanatik.ro
Nava spațială care ar putea transporta 1.000 de oameni în spațiul cosmic. Ce este Proiectul Chrysalis, de fapt și ce scop are
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Alessia, fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase, și-a făcut prima operație estetică. Mama ei a susținut-o
Stiri Mondene 14:00
Alessia, fiica Amaliei și a lui Ilie Năstase, și-a făcut prima operație estetică. Mama ei a susținut-o
Alma, fiica Amaliei Enache, a împlinit 9 ani. Modul deosebit în care mama ei a ales să o sărbătorească. „Fericirea vine cu acest zâmbet”
Stiri Mondene 13:14
Alma, fiica Amaliei Enache, a împlinit 9 ani. Modul deosebit în care mama ei a ales să o sărbătorească. „Fericirea vine cu acest zâmbet”
Parteneri
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Elle.ro
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Parteneri
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
TVMania.ro
Imagini rare din paradisul familiei Măruță! E locul lor de suflet din Marbella, iar cadrele sunt de poveste! Mai mult decât o casă de vacanță, e acasă pentru ei
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
ObservatorNews.ro
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Parteneri
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
KanalD.ro
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
StirileKanalD.ro
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Wowbiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Wowbiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
Fiul lui Mihai Leu, accident în raliul creat de tatăl său. Marco a distrus mașina campionului, la Timișoara
StirileKanalD.ro
Fiul lui Mihai Leu, accident în raliul creat de tatăl său. Marco a distrus mașina campionului, la Timișoara
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
KanalD.ro
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt

Politic

Oana Țoiu a vorbit la Kiev despre școli și slujbe religioase în limba română. 31 august va deveni Ziua Limbii Române și în Ucraina
Politică 09:59
Oana Țoiu a vorbit la Kiev despre școli și slujbe religioase în limba română. 31 august va deveni Ziua Limbii Române și în Ucraina
Trump și Putin se vor întâlni în Alaska, pe 15 august. Ce înseamnă asta pentru războiul din Ucraina
Politică 08:30
Trump și Putin se vor întâlni în Alaska, pe 15 august. Ce înseamnă asta pentru războiul din Ucraina
Parteneri
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Boala cumplită cu care se confruntă o fetiță de 3 ani. A luat paracetamol pentru febră și acum e pe moarte
Fanatik.ro
Boala cumplită cu care se confruntă o fetiță de 3 ani. A luat paracetamol pentru febră și acum e pe moarte
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea