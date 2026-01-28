În vârstă de 37 de ani, Minelli are o carieră solidă și o viață personală împlinită. Luisa Ionela Luca, așa cum o cheamă în realitate, l-a cunoscut pe actualul ei soț în anul 2007, iar relația lor a evoluat rapid, cei doi ajungând ulterior în fața altarului.

A născut la 21 de ani

În 2010, la trei ani de la începutul poveștii lor de iubire, Minelli și partenerul ei au devenit părinți pentru prima oară. Artista avea atunci doar 20 de ani. Recent, cântăreața a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre perioada în care a aflat că este însărcinată.

Minelli și soțul ei, Lucian Luca, au împreună doi copii, pe Sarah și pe Filip. Primul copil al artistei este fiica ei, Sarah, care a venit pe lume când Minelli avea 21 de ani. Invitată într-un podcast, Minelli a vorbit sincer despre momentul în care a descoperit că urmează să devină mamă.

„Am rămas gravidă, îmi aduc aminte și acum și mă gândesc cum am avut curaj să-mi sun părinții. Mă gândesc și acum. Deci, numai când mă gândesc mi se face așa pielea de găină, că părinții mei mă știau foarte hotărâtă, că eu până la vârsta nu știu care vreau să-mi văd de carieră, vreau să fac muzică, eu eram disperată de muzică“, a declarat Minelli, la Vorba lu’ Jorge.

Cu cât își plătește fata

În același podcast, Minelli a povestit că o plătește pe Sarah pentru a-l adormi pe Filip, fratele ei, seara.

„Da, momentan Sarah are asta în sarcină, că am pus-o pe ea pe lună, primește o sumă, dacă îl pune pe Filip la somn. Și a făcut deja o lună și acum e la a doua lună de făcut treaba asta. Și-a luat salariul. 30 de lei pe seară. Da, pentru că stă cu el, îi citește, e un ritual, știi? Chiar dacă sunt bani făcuți destul de ușor, dar îi place”, afirmă artista.

Uneori, fiica ei mai și protestează: „Ea mai are momente când spune: Dar Filip are deja 8 ani, de ce mă pui pe mine să-l culc?”.

Cine e Minelli

Minelli este cântăreață și compozitoare. S-a născut în Slobozia, a făcut parte din trupa Wasabi și apoi și-a continuat ascensiunea ca artist și compozitor. Printre cele mai cunoscute piese compuse de ea se numără „Touch me” pentru Antonia, „Addicted” pentru Sicktoy sau „Fire to my heart” pentru Marco & Seba.

Minelli a povestit cum a compus hitul „Mariola”: „Aveam avion dimineața la 7, nu îmi făcusem bagajul, era vreo 12 noaptea, eram pe lângă studio și chiar atunci am primit mesaj de la Quick. Întreba dacă vrea cineva să vină să lucreze la vreo piesă.

Am ascultat mai multe instrumentale – mi-a atras atenția ceva care avea un fluier. Mi-a plăcut linia melodică, mi-a rămas în cap. La un moment dat, am zis DIN SENIN „ola, yo me llamo Mariola”. Și asta a fost. Am făcut apoi strofa, am compus versurile. Și oamenii din studio care o ascultau spuneau: să știi că piesa asta ARE CEVA”. Piesa „Mariola” are în prezent peste 27 de milioane de vizualizări pe YouTube și s-a aflat pe locul 1 pe Shazam.

