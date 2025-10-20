Astfel, Minelli vă invită pe 6 noiembrie 2025, la Fratelli Studios, la lansarea oficială a noului ei album: “Mixed Feelings”! Albumul va fi disponibil pe toate platformele digitale începând cu 7 noiembrie.

Ce melodii se regăsesc pe album

Pe album se regăsesc și preferatele publicului, precum „Disturbia”, „Bus Station” și „RiTiTi” (colaborarea explozivă cu Guaynaa, artist portorican nominalizat la Latin Grammy), dar și piese noi, inclusiv mult așteptata colaborare cu Busta Rhymes și JUL, „In Love” cu INNA sau „Alien” cu Tobi Ibitoye.

Cu un vibe îndrăzneț și un sound care va cuceri topurile, „Mixed Feelings” marchează o nouă etapă în cariera artistei.

„«Mixed Feelings» este un proiect foarte personal pentru mine. L-am construit pas cu pas, în timpul călătoriilor, al concertelor și al tuturor momentelor care m-au inspirat. Este un album despre emoții contrastante, despre iubire, dor, putere, vulnerabilitate și curaj. Fiecare piesă are o parte din mine și din poveștile oamenilor din jurul meu.

Am experimentat mult cu sound-ul, am adus influențe noi și am colaborat cu artiști pe care îi admir enorm, așa că abia aștept ca publicul să audă rezultatul final. Lansarea de la Fratelli va fi o seară specială, e felul meu de a sărbători acest capitol nou, acasă, alături de fanii mei și de toți cei care au crezut în mine de la început”, a spus Minelli.

Publicul este invitat să trăiască energia Minelli la maximum, să asculte în premieră live noile piese, dar și hiturile care au cucerit topurile internaționale, precum „Rampampam”, „Mmm”, „Mariola”, „Deep Sea” cu R3hab sau „Nothing Hurts”. Seara va fi deschisă de Andrei Ursu (wrs) și Francis On My Mind, care vor pregăti atmosfera pentru un eveniment plin de muzică, culoare și emoție.

Cine este Minelli

Cu hituri care au dominat topurile din întreaga lume, Minelli s-a impus ca una dintre cele mai influente artiste și compozitoare din Europa de Est. De-a lungul carierei, și-a pus amprenta atât ca interpretă, cât și ca songwriter pentru artiști internaționali.

Muzica ei a adunat peste 2,5 miliarde de stream-uri, 6,8 miliarde de vizualizări și peste 22 de milioane de Shazams, consolidându-i poziția de artist global.

Stilul său unic, un mix de melodii catchy și versuri puternice, continuă să cucerească publicul din întreaga lume, menținând-o în topurile industriei muzicale europene.

