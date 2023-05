La sfârșitul lunii septembrie 2022, mama Minodorei s-a stins din viață. Cântăreața a suferit mult după pierdea părintelui ei, s-a consumat și a început din nou să se îngrașe, după ce slăbise zeci de kilograme cu ajutorul operației de micșorare a stomacului și cu o dietă echilibrată.

S-a ambiționat și a reușit din nou să slăbească, timp de câteva luni a dat jos aproximativ 30 de kilograme, așa că acum cântărește 68 de kilograme, greutatea ei mult dorită. „Nu mi-a fost ușor, fiindcă ajunsesem la circa 100 de kilograme. Atunci am decis că e cazul să schimb foaia și în aceste luni de iarnă am slăbit constant, ajungând azi la 68 de kilograme, o greutate cu care mă împac foarte bine.

Minodora: „Trebuie să renunți la mâncare, dar și la gestica unui mâncăcios”

E drept, că am dus și o luptă cu propria mea minte și cu dorințele personale, dar, în cele din urmă, am reușit”, a spus artista pentru Playtech Știri.

Întrebată cum a reușit să dea jos atât de multe kilograme, Minodora a explicat că are o dietă foarte strictă, dar și un truc. „Apă plată! Acesta este singurul aliment pe care-l recomand, atunci când ții o cură de slăbire. Doar apa nu te îngrașă! Altceva nu există, nu te ajută! (…)

„Trebuie să renunți la mâncare, dar și la gestica unui mâncăcios, a unui gurmand. Adică nu mai iei din farfurii nici măcar o bombonică sau o sărățică, fiindcă, vezi Doamne, îți face cu ochiul! Că ți-e poftă, că ți-e foame, nu mai iei! Gestul în sine de a pune mâna și de a mânca trebuie cenzurat”, adaugă cântăreața.

Trucul la care s-a referit Minodora pentru a slăbi sunt niște suplimente. La ea au funcționat. „Eu folosesc tot felul de suplimente, care taie pofta de mâncare, pur și simplu. E vorba despre un supliment cu gust de lămâie, care în cazul meu a funcționat foarte bine”.

„Am renunțat la hainele cu mărimi mari, XL, și sunt bucuroasă că am reușit să fac asta!”

Ajunsă la 68 de kilograme, Minodora spune că de acum are de gând să se mențină, între timp și-a schimbat și garderoba, are haine cu o mărime mai mică. „Cu 59 de kilograme nu m-am împăcat, așa că mi-am fixat o nouă bornă, cea de 65. Așa că am ajuns la 68, prag cu care mă împac, fiindcă la o adică e ușor să mai dau jos două, trei kilograme.

Nu vă spun că mi-am schimbat, vrând-nevrând, și garderoba, fiindcă atunci când ai un anume număr de kilograme, nu te mai încap decât anumite haine. Acum, am renunțat la cele cu mărimi mari, XL, în special, și sunt bucuroasă că am reușit să fac asta!”, a încheiat ea.

Într-un interviu de acum câteva luni, vedeta recunoștea că face și sport. „Fac mișcare, pe bandă, fac masaj de două ori pe săptămână. O zi a mea decurge cu fresh de portocale întotdeauna dimineața și cafeluța cu gust de vanilie. Nu lipsesc nici vitaminele. Eu am grijă de mine ca femeie, am grijă să am pielea hidratată întotdeauna”, a spunea Minodora.

