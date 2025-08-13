Un incident petrecut recent la unul dintre concertele Mirabelei Dauer a stârnit un val de reacții în mediul online. Imaginile în care îndrăgita cântăreață împinge un bărbat au devenit virale, iar artista, aflată aproape de vârsta de 80 de ani, a ajuns ținta jignirilor și a criticilor.

„Mirabela este extrem de afectată, dar afectarea a fost în special față de oamenii care au aruncat efectiv cu noroi, au condamnat-o, au vorbit urât, au jignit-o. A fost atât de afectată și atât de supărată încât nu dorește să aibă o altă reacție, e dezamăgită. Ceea ce este foarte curios este că foarte multe femei au reacționat și, în loc să îi înțeleagă postura, situația, să înțeleagă faptul că ea s-a apărat, dimpotrivă, o condamnă. Este regretabil, este urât”, a declarat Katia Cicală pentru Spynews.ro.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Mirabela Dauer ar fi fost șicanată toată seara de bărbatul respectiv

Potrivit avocatei sale, Katia Cicală, momentul controversat a avut loc în urmă cu câteva zile, la o terasă unde artista întreținea atmosfera. Bărbatul în cauză ar fi șicanat-o pe tot parcursul serii, chiar în timp ce aceasta cânta, lucru care ar fi determinat-o să reacționeze.

Recomandări Experiment Libertatea. Cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, în pieţe şi la hipermarket. Marile surprize de la raft

„Eu apreciez că gestul pe care Mirabela Dauer l-a făcut a fost, cumva, în apărarea ei, în sensul că aș vrea să se gândească toată lumea, în special cei care condamnă acest gest, să se gândească la faptul că ea este o persoană mică de înălțime, este o persoană care are o anumită vârstă și care se afla într-un moment în care își exercita profesia”, a mai spus avocata Mirabelei Dauer.

Și a continuat: „În momentul în care s-a apropiat acel domn, care se pare că nu se afla la prima abatere de acest gen, dimpotrivă, toată seara s-a comportat de această manieră și chiar și în alte situații, fiind un client obișnuit al respectivei terase. Domnul încerca să o sufoce, mai avea puțin și o călca pe rochie. Un alt prieten al dânsului se afla la masă și filma, tocmai pentru a o provoca cumva. Noi am gândit că este posibil să fi băut ceva mai mult, nu știu, dar comportamentul dumnealui nu a fost nicidecum un comportament politicos și respectuos, așa cum ar trebui. Iar reacția Mirabelei a fost, sincer, o reacție de apărare”.

Recomandări Câți bani au făcut Tăpălagă și Pantazi în 2024 cu G4Media, compania pe care au vândut-o mogulului Radu Budeanu

Avocata Mirabelei Dauer nu consideră exagerat gestul artistei

Deși suferă enorm din cauza prejudiciului de imagine, Mirabela Dauer și avocata sa au decis să nu ia măsuri legale împotriva celor care au distribuit și comentat negativ videoclipul. Katia Cicală subliniază că incidentul nu este unul izolat și îndeamnă publicul să judece cu mai multă empatie situația.

„Din punctul nostru de vedere, a fost o reacție firească a unei femei aflate fără apărare, într-un moment în care i s-a făcut teamă. Putea foarte bine să o grămădească, să o lovească, să o deranjeze cumva. Noi apreciem că gestul dânsei nu a fost nicidecum exagerat, dimpotrivă, oamenii ar trebui să se gândească și la domnul respectiv, care, pe lângă faptul că este tânăr, este înalt, dublu față de Mirabela, ar fi putut măcar să ceară scuze ulterior, în loc să filmeze și să împrăștie pe rețelele de social media”, a mai spus apărătoarea artistei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE