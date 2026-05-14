A coborât de pe navă și ar fi plecat spre Asia

Potrivit sursei citate, femeia ar fi coborât de pe MV Hondius pe 24 aprilie, pe insula Sfânta Elena, din Atlanticul de Sud. De acolo, ar fi început o călătorie lungă, cu cel puțin patru zboruri, un autobuz, o noapte la un hotel de aeroport și o cursă cu barca.

Femeia nu este confirmată ca fiind infectată, ci ca posibil contact al focarului. Tocmai de aceea, cazul ridică întrebări despre felul în care au fost monitorizați pasagerii care au părăsit nava înainte ca amploarea focarului să fie cunoscută public.

Destinația finală ar fi fost Hanoi, capitala Vietnamului, unde între 3 și 7 mai a avut loc o conferință internațională pentru pasionați de călătorii extreme. Evenimentul ar fi avut aproximativ 150 de participanți, cine, prezentări și excursii.

Jurnalista scrie că a ales să nu publice numele femeii. Aceasta ar fi o rezidentă din New York, în vârstă de 75 de ani, posibil și cetățean neozeelandez. Încercările de a o contacta nu au avut succes, iar organizatorii conferinței nu au răspuns întrebărilor.

Trei oameni au murit după focarul de pe navă

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, la bordul navei de croazieră MV Hondius a fost confirmat un focar de virus Andes, o tulpină de hantavirus care poate provoca o boală respiratorie severă. Până pe 13 mai 2026, OMS anunța 11 cazuri legate de navă, dintre care opt confirmate în laborator, două probabile și unul în investigare. Trei persoane au murit.

Virusul Andes este diferit de multe alte hantavirusuri, pentru că poate avea, în cazuri rare, transmitere de la om la om. Autoritățile sanitare au spus însă că riscul pentru publicul larg rămâne scăzut.

Două femei au reușit să plece de pe MV Hondius și să se plimbe prin lume

Problema nu este că femeia ar fi fost confirmată cu hantavirus, pentru că nu există o astfel de informație publică. Întrebarea este cum au fost monitorizați pasagerii care au plecat de pe navă mai devreme, înainte ca focarul să ajungă în atenția autorităților internaționale.

Disaster Girl scrie că situația ar fi produs confuzie între autorități, deoarece femeia ar părea să aibă cetățenie neozeelandeză, dar să locuiască în Manhattan. Nu este clar dacă autoritățile americane au știut că ea se afla printre pasagerii care ar fi trebuit urmăriți.

Într-un alt caz relatat anterior, o femeie care fusese considerată contact al focarului ar fi ajuns până pe insula Pitcairn, una dintre cele mai izolate insule locuite din lume, după o călătorie prin Tahiti. Autoritățile au plasat-o apoi în carantină.

Aproape 30 de persoane au părăsit nava înainte să devină clar că ar fi putut fi purtători ai unei boli letale. Aceștia ar fi putut intra în contact cu sute de oameni în ultimele două săptămâni.

Specialiștii cer prudență

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a recomandat monitorizare sau carantină de până la 42 de zile pentru persoanele aflate la bordul navei. În Statele Unite, mai mulți pasageri evacuați de pe MV Hondius sunt monitorizați în Nebraska și Atlanta.

Relatarea Disaster Girl precizează totuși că femeia ar fi putut respecta regulile existente la acel moment, dacă era considerată contact cu risc scăzut. Controversa vine din faptul că virusul are o perioadă lungă de incubație, iar unii medici spun că pasagerii care au părăsit nava mai devreme ar fi trebuit urmăriți mai strict.

Pentru moment, nu există o confirmare publică privind locul în care se află femeia sau dacă a fost testată.