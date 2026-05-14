A coborât de pe navă și ar fi plecat spre Asia

Potrivit sursei citate, femeia ar fi coborât de pe MV Hondius pe 24 aprilie, pe insula Sfânta Elena, din Atlanticul de Sud. De acolo, ar fi început o călătorie lungă, cu cel puțin patru zboruri, un autobuz, o noapte la un hotel de aeroport și o cursă cu barca.

Femeia nu este confirmată ca fiind infectată, ci ca posibil contact al focarului. Tocmai de aceea, cazul ridică întrebări despre felul în care au fost monitorizați pasagerii care au părăsit nava înainte ca amploarea focarului să fie cunoscută public.

Destinația finală ar fi fost Hanoi, capitala Vietnamului, unde între 3 și 7 mai a avut loc o conferință internațională pentru pasionați de călătorii extreme. Evenimentul ar fi avut aproximativ 150 de participanți, cine, prezentări și excursii.

Jurnalista scrie că a ales să nu publice numele femeii. Aceasta ar fi o rezidentă din New York, în vârstă de 75 de ani, posibil și cetățean neozeelandez. Încercările de a o contacta nu au avut succes, iar organizatorii conferinței nu au răspuns întrebărilor.

Trei oameni au murit după focarul de pe navă

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, la bordul navei de croazieră MV Hondius a fost confirmat un focar de virus Andes, o tulpină de hantavirus care poate provoca o boală respiratorie severă. Până pe 13 mai 2026, OMS anunța 11 cazuri legate de navă, dintre care opt confirmate în laborator, două probabile și unul în investigare. Trei persoane au murit.

Virusul Andes este diferit de multe alte hantavirusuri, pentru că poate avea, în cazuri rare, transmitere de la om la om. Autoritățile sanitare au spus însă că riscul pentru publicul larg rămâne scăzut.

Două femei au reușit să plece de pe MV Hondius și să se plimbe prin lume

Problema nu este că femeia ar fi fost confirmată cu hantavirus, pentru că nu există o astfel de informație publică. Întrebarea este cum au fost monitorizați pasagerii care au plecat de pe navă mai devreme, înainte ca focarul să ajungă în atenția autorităților internaționale.

Disaster Girl scrie că situația ar fi produs confuzie între autorități, deoarece femeia ar părea să aibă cetățenie neozeelandeză, dar să locuiască în Manhattan. Nu este clar dacă autoritățile americane au știut că ea se afla printre pasagerii care ar fi trebuit urmăriți.

Într-un alt caz relatat anterior, o femeie care fusese considerată contact al focarului ar fi ajuns până pe insula Pitcairn, una dintre cele mai izolate insule locuite din lume, după o călătorie prin Tahiti. Autoritățile au plasat-o apoi în carantină.

Aproape 30 de persoane au părăsit nava înainte să devină clar că ar fi putut fi purtători ai unei boli letale. Aceștia ar fi putut intra în contact cu sute de oameni în ultimele două săptămâni.

Specialiștii cer prudență

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a recomandat monitorizare sau carantină de până la 42 de zile pentru persoanele aflate la bordul navei. În Statele Unite, mai mulți pasageri evacuați de pe MV Hondius sunt monitorizați în Nebraska și Atlanta.

Relatarea Disaster Girl precizează totuși că femeia ar fi putut respecta regulile existente la acel moment, dacă era considerată contact cu risc scăzut. Controversa vine din faptul că virusul are o perioadă lungă de incubație, iar unii medici spun că pasagerii care au părăsit nava mai devreme ar fi trebuit urmăriți mai strict.

Pentru moment, nu există o confirmare publică privind locul în care se află femeia sau dacă a fost testată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
Viva.ro
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Unica.ro
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.RO
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
Parteneri
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!
Tvmania.ro
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!

Alte știri

O zi la armată, după ani de pauză: cum a decurs mobilizarea rezerviștilor din Alba și Hunedoara REPORTAJ
Exclusiv
Știri România 10:00
O zi la armată, după ani de pauză: cum a decurs mobilizarea rezerviștilor din Alba și Hunedoara REPORTAJ
Bani mai mulți pentru copiii cu dizabilități și familiile cu venituri mici. Cine primește până la 900 de lei din luna mai 2026
Știri România 09:35
Bani mai mulți pentru copiii cu dizabilități și familiile cu venituri mici. Cine primește până la 900 de lei din luna mai 2026
Parteneri
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul.ro
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
Fanatik.ro
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Exclusiv
Stiri Mondene 08:00
Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me” au dus România în finala de la Viena
Stiri Mondene 00:35
Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu și piesa „Choke Me” au dus România în finala de la Viena
Parteneri
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
TVMania.ro
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
ObservatorNews.ro
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
GSP.ro
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
Parteneri
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Mediafax.ro
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Mediafax.ro
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”
KanalD.ro
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”

Politic

Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Politică 08:24
Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Politică 14 mai
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Fanatik.ro
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?