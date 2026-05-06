Filmările pentru cel de-al 5-lea film care poartă semnătura Bravo Films au loc în Cluj-Napoca, iar premiera peliculei este programată pentru toamna anului 2026.

Filmul prezintă povestea unui tânăr care câștigă la loto și, la fel ca în lungmetrajele precedente, rolul principal îi revine lui Mircea Bravo, care de această dată se numește Andi.

Tânărul renunță la job și, convins că știe mai bine decât oricine altcineva, își investește câștigul în deschiderea unui restaurant pe care îl conduce alături de foștii colegi, prieteni loiali, dar fără nicio experiență în domeniu. Ceea ce începe ca un proiect plin de entuziasm și bune intenții devine curând o lecție despre putere, orgoliu și cât de repede se pot destrăma relațiile când banii rezolvă prea ușor orice problemă.

Sub regia lui Cristian Ilișuan, „Băiat de milioane” este o comedie despre bunul simț care dispare când banii iau locul judecății și despre cât de greu e să rămâi om când ți se pare că poți fi oricine.

„În sfârșit joc un rol care nu are legătură cu viața mea. Eu nu am câștigat la loto. Suntem deja în a doua săptămână de filmări și ne distrăm pe cinste, mai ales că putem spune că avem ceva experiență și suntem mult mai atenți la partea de producție și organizare. Filmăm în cel mai scump oraș din România, la Cluj, la noi acasă. Și da, apare și bunica”, a spus Mircea Bravo despre rolul său.

Din distribuția filmului fac parte Bunica, Adonis Tanța, Adrian Cucu, Cătălin Herlo, Crina Dumitrașcu, Nicu Mihoc și multe apariții care cu siguranță sunt așteptate de către spectatori.

Printre filmele de succes pe care Mircea Bravo le-a făcut prin casa de producție Bravo Film se regăsesc „Mirciulică”, „Nuntă pe Bani”, „Moartea în Vacanță” și „Vecina”, care au adunat împreună aproape 1,5 milioane de spectatori în cinematografe.

