Difuzată în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 22.00, „Noi, românii” debutează cu un nou sezon pe 15 februarie 2025 și are un format diferit: a devenit podcast!

Înainte de prima ediție din acest an, Mircea Radu a stat de vorbă cu Libertatea și a dezvăluit că, dacă ar putea să aleagă unul dintre marii români din istorie pentru a-l invita la podcastul „Noi, românii”, acela ar fi, fără doar și poate, Mihai Eminescu.

Emisiunea s-a transformat în podcast

Libertatea: Ce surprize aduce sezonul 4 al emisiunii „Noi, românii”? Ai descoperit povești care te-au surprins chiar și pe tine?

Mircea Radu: „Noi, românii” este o emisiune cu un format dinamic, printre cele mai „vii” formate, din ce îmi pot da seama. Dacă în primul sezon am fost în 14 țări europene și am vorbit cu românii de afară, în al doilea sezon am continuat cu românii care au decis să rămână și să încerce să schimbe lucrurile de aici, din interior. Apoi a fost al treilea sezon cu cei care au hotărât să lase tumultul și aglomerația orașelor pentru a alege satul, cu liniștea, dar și cu provocările care vin la pachet. Ei bine, iată, în sezonul patru avem „Noi, românii” podcast.

–Cum îți alegi invitații? Ce trebuie să aibă un român ca să merite un loc în emisiunea ta?

-Împreună cu producătoarea show-ului, Georgiana, facem propuneri unul altuia, când ni se pare un om interesant. Și uite-așa se adună oameni deștepți, experimentați și haioși, curajoși și temerari. Pe scurt, oameni care merită să apară la televizor, pentru că au ce să spună.

–Față de alte podcasturi, „Noi, românii” are un aer aparte. Ce crezi că îl face diferit?

-Cred că e vorba de acea chimie care se creează între mine și invitat. Poveștile lor, experiențele lor de viață care mă surprind de fiecare dată, toate dau autenticitate acestui podcast. Apoi mai e varietatea invitaților: vin din toate zonele și culturile și au feluri extrem de diferite de a vedea viața. Cum să nu îți pui reminder că sâmbătă și duminică seara, de la ora 22.00, să nu fii pe canapea cu TV-ul dat pe Metropola? (râde)

–Ți s-a întâmplat să pleci de la un interviu cu ochii în lacrimi?

-Suntem la începutul sezonului, dar, da, sunt om si reacționez la tot ce e viu. Mă emoționez, mă enervez, rămân cu gura căscată sau râd în hohote.

–Dacă ai putea face un episod cu orice român din istorie, pe cine ai alege și de ce?

-Pe Mihai Eminescu! Dar nu să-l intervievez, ci să stau să-l ascult, fără să-l întrerup. Să îl aud vorbind despre orice, despre dragoste, despre tei, despre trădare, despre știință și istorie, despre orice îi vine lui în minte.

