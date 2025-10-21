Prezentatoarea de la Antena Stars a stat recent de vorbă cu Libertatea despre viața ei privată și a făcut unele dezvăluiri despre începutul relației cu soțul ei, Alexandru Vaida.

„Când ne-am cunoscut, el nu știa că sunt persoană publică. Lucram la un post de televiziune de folclor și nu se uita. A aflat ulterior. M-a bucurat enorm că mi-a sprijinit talentul, pasiunea, dorința de a cânta și de a face televiziune. Este un ardelean calm, echilibrat, retras, dar m-a iubit așa cum sunt. Nu a încercat să mă schimbe! Când se întâmplă acest lucru, o iau ca pe o ofensă. Dacă vrei să mă schimbi, nu mă mai lua. Caută ce îți place!

El a înțeles nebunia mea, libertatea pe care o am, dorința de a fi autentică. Acesta este motivul pentru care facem echipă în continuare! Așa arată iubirea adevărată. S-a obișnuit cu ideea că sunt persoană publică, căci acasă sunt un om normal, care își vede de treburile casnice, de familie. Sunt o mamă preocupată de copii, deci el nu este neapărat conectat la viața publică, ce se desfășoară la televizor sau la evenimente. În rest sunt o soție normală! Am grijă să țin acest echilibru pentru a avea liniște și armonie”, a spus Mirela Vaida în exclusivitate pentru Libertatea.

Ținând cont că i-a adus în discuție și pe cei trei copii ai ei, am vrut să aflăm de la Mirela Vaida dacă micuții le calcă pe urme părinților, dar și cine se ocupă mai mult de educația lor și unde învață aceștia.

„Copiii s-au învățat cu ritmul nostru. Ei știu că noi trebuie să plecăm în fiecare zi la anumite ore. Tatăl lor pleacă dimineața și se întoarce după-amiaza, eu plec la prânz și mă întorc seara. După program ne întâlnim cu toții! E foarte important că ei cresc alături de noi, în acest ritm. Au foarte multe activități, fiecare face câte un sport sau două. De activități se ocupă soțul meu, căci se întoarce mai repede de la serviciu. Îi duce cu mașina peste tot! E un efort psihic, fizic, oboseala își spune cuvântul, dar noi o facem pentru viitorul lor! Trebuie să aibă cât mai multe preocupări, să cunoască numeroase lucruri și să își aleagă domeniul după ce au experimentat puțin din el. Nu le-am impus, dar îi vrem activi! Ne dorim să aibă de unde să aleagă, mai ales pentru că muncim pentru ei.

Copiii sunt normali, merg la o școală dintr-o comună din județul Ilfov. Așa vreau să îi cresc, în societatea românească, ce cuprinde tot felul de oameni! Trebuie să se obișnuiască în lumea reală, fără să fie ținuți într-un glob de sticlă. Nu ne raportăm la ei ca fiind copiii Mirelei Vaida. Ei sunt trei frați care merg la școală și au aceleași îndatoriri și drepturi ca oricare alt copil”, a încheiat Mirela Vaida interviul pentru Libertatea.

