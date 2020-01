De Livia Lixandru,

„Eu sunt foarte prinsă cu ceea ce fac, pe plan profesional şi nu am timp să mă gândesc la alte lucruri. Treaba asta şi Maya îmi ocupă tot timpul. De aproape un an lucrez cu Marius şi pe partea de concerte şi aşa am reluat activitatea.

Noi nu am luat această decizie de a ne separa din cauza acestor probleme, din cauza depresiei postnatale. Ele au venit mai târziu, nu au mai mers lucrurile aşa cum trebuie. Mă bucur că am luat această decizie la momentul potrivit, pentru că acum avem o relaţie super ok de prietenie. Sunt multe cupluri care ajung la ură şi nu e ok. Copilul ajunge să sufere cel mai mult.” a spus Misha, potrivit Spynews.

De asemenea, Misha a dezvăluit că de dragul fetiței, sunt nopţi în care Connecte-R mai rămâne, în casa în care locuiau până să divorţeze.

„Ne vedem zilnic. Relu vine zilnic şi o vede pe Maya. Tatăl ei era şi înainte plecat la concerte şi nu a fost o ruptură aşa mare. Nu am luat în calcul o împăcare. Momentan suntem ok. Au mai fost cazuri în care Maya şi-a dorit foarte mult să doarmă cu tatăl ei şi a mai rămas peste noapte”, a dezvăluit Misha.

