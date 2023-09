Prezentată la un eveniment monden din Capitală, Misha a stat de vorbă cu jurnaliștii de la „Xtra Night Show”, unde a mărturisit că nu a citit cartea pe care Connect-R a lansat-o în urmă cu câteva luni. Se pare că artistul nu i-a oferit fostei sale soții un exemplar al volumului.

Fosta concurentă de la „Te cunosc de undeva!” a precizat că nu știe întreg conținutul cărții „Din livada cu nuci”, însă părțile în care Connect-R a scris despre infidelitate sunt complet adevărate.

„Nu, nu am citit cartea. Ce să citesc?! Că nu este vreo noutate. Știu tot ce scrie în cartea aia, adică nu e ca și cum aș afla ceva nou. Nu mi-a dăruit nicio carte și nici nu am citit-o. Ne-am întâlnit și în timpul lansării, înainte, după… Să-mi dea cartea și după poate o să o citesc.

Nu știu dacă relatările sale sunt 100% adevărate, pentru că asta doar el știe. În ceea ce mă privește, din ce am auzit și ce am citit și eu prin presă, da… Nu am citit toată cartea și nu pot să îmi dau cu părerea. (…) Eu sunt foarte bine, el la fel”.

În interviu pentru XNS, Misha a recunoscut că Connect-R este un tată implicat și o ajută de fiecare dată cu Maya atunci când are nevoie. Artistul este foarte ocupat în weekend, însă recuperează timpul în cursul săptămânii sau când nu se află la concerte.

„În weekend este exclus să stea cu Maya, pentru că are foarte multe evenimente. De câte ori poate să mă ajute și îi cer ajutorul, el mă ajută 100%”, a declarat vedeta la Antena Stars.

Connect-R a înșelat-o pe Misha de mai multe ori

Connect-R și Misha s-au căsătorit în anul 2013, iar 5 ani mai târziu, în anul 2018, au divorțat. Despărțirea lor a luat pe multă lume prin surprindere, mai ales că nu se știa că au probleme în căsnicie. Au evitat mereu să vorbească despre motivele separării și au păstrat o relație civilizată de dragul fiicei lor.

Recent, Connect-R anunța că își va lansa prima carte, care se numește „Din livada cu nuci”, unde va spune adevăratul motiv al divorțului. El a început prin a dezvălui că fosta lui soție era obișnuită cu modelul tatălui ei, un bărbat priceput la toate, în schimb, artistul era total opusul. Cântărețul nu era genul de bărbat pe care Misha și-l dorea.

„În vremea în care eu nu mă cunoșteam pe mine, când eram un dobitoc, m-a prins, m-a descoperit că aveam o altă relație. Și nu o dată, de câteva ori. Am înțeles-o perfect, am înțeles de ce a dat divorț. Ea a avut un cumul de stări, numeroasele mele trădări s-au tot adunat până într-o zi, când a luat decizia de a divorța.

Astăzi, în noua mea stare nu aș mai avea de gând să înșel, nici gând să mai beau, nici gând să mă mai droghez, nici gând să-mi trădez soția. Sunt alt om. De ce n-a zis acum, hai să mergem înainte? Te iert și continuăm. N-a zis pentru că este o femeie orgolioasă, mai cred că a fost rănită și că și-a pierdut încrederea în mine.

Și a rămas cu trauma provocată de mine, n-a putut să treacă. Chiar dacă, în anumite momente, aș fi sperat la o împăcare, cu prima ocazie, îmi reproșa tăios toate gesturile mele de trădare. Mă făcea să mă simt ultimul om, n-a putut să creeze pacea în casă. N-a putut să treacă peste momentele mele de rătăcire. Eu le lăsasem mult în urmă. La mine nu mai funcționau reproșurile pentru că știam cine sunt și cum m-am schimbat.

Ea mă vedea că sunt altfel, mă vede acum că m-am schimbat, dar nu acceptă împăcarea. Cel mult o ușă întredeschisă. E vorba de orgoliu și neîncredere. Are teamă că se pot repeta trădările mele și nu vrea să mai trăiască nicio dezamăgire. E Rac, e familistă convinsă, a renunțat la o carieră națională și internațională ca să fie cu mine, ca să se nască fata, iar eu am răsturnat masa, am trădat-o. Eu înțeleg dezamăgirea ei și nu îmi refac viața!”, a mai povestit artistul în cartea sa „Din livada cu nuci”, relatează WOWbiz.ro.

