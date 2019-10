De Daria Maria Diaconu,

Artista a mărturisit că atât ea, cât și Keo au luptat ca să-și salveze relația, iar acum sunt mai fericiți ca niciodată alături de fiica lor, Arya.

„Da, noi am trecut prin foarte multe, am luptat și am muncit amândoi să ne salvăm relația. Arya ne-a unit și mai mult într-adevăr, ne-a făcut să fim o echipă și mai bună pentru ea! Suntem mai fericiți ca niciodată de când o avem pe Arya, nici nu mai ne amintim cum era viața fără ea… o iubim nespus de mult! Este peste orice ne-am fi putut noi imagina. Îți dai seama că ai cunoscut iubirea adevărată, absolută, perfectă atunci când ai un copil punct”, a declarat Misty pentru ciao.ro.

Întrebată dacă a făcut nuntă în secret cu Keo, Misty a răspuns:

„Nu am facut-o în secret. Și nu, nu cred într-un act, însă ca orice femeie, mamă îmi doresc să fiu într-o zi si mireasă, soție. Noi ne consideram ca și căsătoriți și folosim apelativele “soțul meu”, “soția mea”, dar îmi doresc să îmbrac rochia albă, îmi doresc o ceremonie, o petrecere, îmi doresc poze, amintiri frumoase cu oamenii de suflet alături de noi. N-a fost deloc o prioritate așa, dar asta nu înseamnă că nu mi-ar plăcea. Ne-am preocupat cu copilul, cu construirea și mutarea la o casă nouă mai mare… au fost altfel aranjate prioritîțile la noi. O să vedem, sănătoși sa fim. Deja vorbesc ca o bătrână, ce nuntă să mai fac? Haha”.

În luna decembrie a anului 2017, Misty, partenera de viață a muzicianului Keo, a adus-o pe lume pe fetița cuplului, Arya Violette. Misty este cea alături de care Keo și-a format o familie după despărțirea cu scandal de cântăreața Andreea Bălan.

Citeşte şi:

FOTOREPORTAJ | Trei luni după tragedia de la Caracal. Peste strigătul Alexandrei s-au așternut praful și pulberea din curtea casei ororilor lui Dincă

Calafat, orașul care stă pe izvoare de apă termală, dar oamenii care locuiesc la bloc se încălzesc cu lemne

Iulia Ghenea, povestea tinerei care s-a opus abuzului sexual al unui profesor când nimeni n-avea curaj să facă asta! Libertatea a găsit-o după 8 ani pe cea care a devenit subiect de film

GSP.RO După ce a fost bătut de Anamaria Prodan, Dan Alexa a fost oprit pe stradă de o femeie! Acum s-a aflat totul. Uluitor ce a urmat

HOROSCOP Horoscop 28 octombrie 2019. Cum încep zodiile săptămâna