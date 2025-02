„E o perioadă extrem de tristă pentru mine, pentru că am pierdut-o, recent, pe bunica. “Mama”, ca să fiu sinceră, așa cum îi spuneam cu toții. E mama care ne-a crescut pe toți. Simt nevoia să vin des, am venit în fiecare weekend de când am aflat de boala de care a suferit și am vrut să mă știe lângă ea.

Iar acum, după ce am pierdut-o, simt nevoia să fiu în aici, în sânul familiei. Cu rudele mele, cu sora cea mai mică a mamei și fiul ei, verișorul meu, ei sunt cei care au locuit aici, cu mama, cu bunica mea. Și simt nevoia să țin aproape de ei.Și acum, că este vacanță, am venit cu Arya să petrecem câteva zile. Și, iată, ne-a prins zăpadă aici.

Urma să ne întoarcem la București ca apoi să plecăm la munte unde aveam să ne întâlnim cu prietenele mele care sunt și ele mămici, și cu fetițele lor.

Să petrecem câteva zile împreună la munte. Probabil că le vom prinde, dar nu pentru zece zile cât stau ele, ci pentru două-trei zile. Sper să reușim să ajungem. Momentan nu mă încumet să plec la drum. Zăpada s-a așezat, este acoperit tot pe aici și a și înghețat. Și roțile cam patinează”, a declarat Misty, pentru FANATIK.

Ce activități are Arya la țară

Arya se bucură de vacanță și nu se plictisește deloc la țară. „Nu e foarte departe de București, dar chiar și așa, nu mă încumet să mă pornesc la drum, fie spre București, înapoi acasă, fie spre munte. O să mai așteptăm câteva zile să vedem cum va fi prognoza meteo.

Însă Arya se bucură foarte tare de experiența de aici, de la țară, unde avem animăluțe, le îngrijim, le facem curat, le dăm de mâncare. Avem cățeluși, avem găini. Mergem să culegem ouă, mănâncă ouă proaspete dimineața. E foarte încântată, iar eu simt nevoia să fiu în sânul familiei, să ne găsim cu toții consolare și alinare împreună. Nu doar la bine, ci și la suferință.

Iar Keo e foarte prins în ultimul timp cu filmările, el este la București”, a adăugat Misty pentru sursa citată.

