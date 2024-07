După ce la sfârșitul lunii iunie Ilona Brezoianu s-a căsătorit civil cu Andrei Lucian Alexandru, actrița s-a cununat acum religios cu alesul inimii sale. Evenimentul a avut loc în Prahova, într-o locație specială, cu piscină. De organizarea nunții s-a ocupat Răzvan Babană, fost concurent la „Chefi la cuțite”, emisiunea de la Antena 1.

Mesele au fost decorate cu flori naturale, verzi, dar și cu foarte multe lămâi. Și pe marginea piscinei au fost așezate zeci de lămâi, într-un cadru spectaculos. Evenimentul a început însă cu cununia religioasă, care a fost oficiată de un preot. Îmbrăcată într-o rochie albă de mireasă, lungă, atent machiată și coafată de Marian Capet, mireasa Ilona Brezoianu a fost în centrul atenției.

Nici mirele Andrei nu s-a lăsat mai prejos, el a purtat un costum crem, la care a asortat încălțăminte lejeră. După slujbă a început petrecerea, la care au luat parte invitați de seamă.

Ce vedete au participat la nunta Ilonei Brezoianu

Florin Ristei, colegul ei de la matinalul de la Antena 1, nu a lipsit, el a și cântat la eveniment. Actrița Lia Bugnar a fost prezentă, actorul Marius Manole, stilistul Adina Buzatu, Cucu de la Noaptea Târziu, Cuza, bucătarul Nicolai Tand și prezentatoarea Diana Munteanu au fost printre invitații de seamă.

Toți s-au distrat încă de la valsul mirilor, care a avut loc lângă piscină, într-un cadru spectaculos. Seara s-a încheiat cu mirii și organizatorul Răzvan Babană, care au sărit în piscină îmbrăcați.

Cine este și cu ce se ocupă soțul Ilonei Brezoianu

În urmă cu ceva timp, Ilona a vorbit despre momentul în care și-a cunoscut partenerul. O perioadă, actrița nu i-a dezvăluit acestuia identitatea. „El mă știa și de la televizor, e o poveste foarte lungă. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu, în cadrul podcastului „La Țocii”.

Alături de Ilona Brezoianu, în cadrul podcastului, a stat și Florin Ristei, iar cântărețul a dat-o de gol pe colega sa de la Antena 1. „Îi cânt la nuntă, ce să facem? Pe cât e? Stați că vă zic eu acum că mi-am trecut în calendar. E un băiat senzațional! 20 iulie! Mi-am pus aici cu semnul exclamării să nu iau cântare. Pe 19 sunt la Iași și pe 20 vin la tine”, a spus atunci Florin Ristei, care s-a ținut de cuvânt și a fost prezent la eveniment.

