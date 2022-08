Lili a postat un mesaj pe contul de socializare, în care le-a împărtășit fanilor, cum a surprins-o Thomas încă de la primele ore ale dimineții.

„Azi dimineața am trăit unul din momentele acelea de care am auzit înainte sa devin mamă ( au existat și altele dar parca azi a fost la un alt nivel), iubirea suprema și necondiționată.

După o noapte in care Thomas a fost super agitat și eu atât de doborâtă fizic încât sa îl plimb așa cum îmi spunea mititelul de el. Ba mai mult l-am și repezit de câteva ori spunându-i gata treci la somn, într un final a adormit în suspine iar eu cu spatele la el.

Azi dimineața s-a asezat in fata ușii de la baie uitându se la mine cum ma spălam pe dinti, zâmbind cu bunătate ca un om matur și mi-a spus Mo ( așa ma alinta el) sa știi ca eu te iubesc enooolm dal enooolm sa știi.

În momentul ăla am izbucnit în plâns și am regretat atât de mult tot comportamentul meu de simțeam cum mi se frânge inima în bucăți…Și aș fi fost mulțumită nemărginit doar cu atât, cu vorbele alea dar, wait theres more.

În timp ce plângeam l-am luat în brațe și i-am spus ca mi pare atât de rău iar el îmi pupa efectiv lacrimile și mă mângâia pe obraz : Mami o sa tleaca, eu sunt aici..

Ce lecție de bunătate și iubire de la o mâna de omuleț!



Mi-au dat lacrimile azi toată ziua așa din senin doar când îmi aduceam aminte, într-un supermarket cineva s-a oferit chiar să-mi aducă un șervețe”, a scris Lili Sandu pe contul de Facebook.

