Cardi B se află în plin turneu de promovare, interpreta piesa „Thotiana”. Artista și-a pierdut echilibrul în timpul concertului, însă a continuat coregrafia și a transformat situația într-o glumă.

Ridicându-se de pe scenă, a arătat spre scaun și a spus râzând: „A fost guvernul!”. Ulterior, a redistribuit imaginile pe platforma X, ironizând situația și sugerând în glumă că filmarea ar fi fost generată de inteligența artificială.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

În prima seară a turneului său „Little Miss Drama Tour”, deschis la Acrisure Arena, artista a avut un discurs controversat.

Declarațiile au ajuns rapid în atenția presei, iar Departamentul pentru Securitate Internă a reacționat public, făcând trimitere la trecutul artistei. Vedeta a reacționat imediat.

„Nu pun foarte multe lucruri politice în muzica mea, dar îmi folosesc platforma la maximum. Și mi-am folosit platforma chiar și când eram dansatoare. Pentru că poate crezi că oamenii nu se uită, dar o fac.

Adică, sunt o fată din cartier și sunt din Bronx. Mulți oameni se regăsesc în mine și mă urmăresc pentru că vor să vadă cum sunt îmbrăcată, cum trăiesc. Simt că am responsabilitatea să le spun și: «Hei, cât timp ești aici și îmi verifici ținuta și muzica, uită-te și la ce se întâmplă în partea asta a lumii»”, declara starul, la acea vreme.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE