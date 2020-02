De Livia Lixandru,

Alex Velea și Mario Fresh, extrem de impresionați de o bătrână recent operată și bandajată, de mama și cei patru copii care trăiau în condiții extrem de grele, au încercat să le aducă puțină bucurie prin cântec. Au făcut ce au știut mai bine pentru a încerca să le aducă măcar un zâmbet pe chipul îndurerat.

„Empatizăm foarte ușor cu persoanele din jur, mai ales cu cei care suferă”, a spus Alex Velea, potrivit VIVA!.

Mario Fresh a ținut să sublinieze că în ciuda problemelor și sărăciei, oamenii au avut puterea să zâmbească. Erau fericiți, nu îmi venea să cred’, a menționat și Alex Velea.

„Pentru o secundă, în timp ce montam scaunul cu rotile, mi se părea că fac ceva nobil, am uitat că sunt în cursa pentru ultima șansă, mi s-a părut că fac o faptă bună și că o să bucurăm femeia aia. Strângeam șuruburile direct cu mâna. Am învățat o lecție de viață. Trebuie să fim mai fericiți cu ce avem”, spunea Alex Velea.

„În astfel de momente, trebuie să apreciem foarte mult ceea ce avem”, a completat și Mario Fresh.

„N-am văzut în viața mea de când m-a făcut mama așa ceva. Alea, de fapt, nu sunt condiții. Doar supraviețuiesc. Nu știu cum au puterea să zâmbească. Nici nu știam ce să le spun.

Mi-am adus aminte de copiii mei. M-am gândit ce norocoși sunt că s-au născut într-o familie așa. Ne-am dori ca viitorul lor să fie unul frumos. M-am bucurat că ne-am născut în altă parte a lumii și că Dumnezeu ne-a oferit ce ne-a oferit.

A fost cea mai grea, cea mai emoționantă misiune de la Asia Express de până acum. Cea care m-a dărâmat sufletește. N-am putut să fac mai mult de atât. Cu o floare nu se poate face primăvară. Atât am putut noi să facem’, a declarat Alex Velea, potrivit a1.ro.

Ca și Alex Velea și Mario Fresh, Alex Abgiu și Radu Vlăduț au avut misiunea de a ajuta o familie nevoiașă din Manilla.

„Asta s-a simțit ca trei palme luate peste față și trezit bine la realitate. Acesta a fost pentru mine moment de stop joc„, a spus Alex Abagiu.

„Nu m-am gandit nicio secundă că cineva poate trăi într-un spațiu așa de mic. Așa sărăcie nu am crezt că poate exista în buricul târgului, în Manilla. La doi pași era ditamai luxul”, a menționat Radu Vlăduț la rândul lui, vizibil emoționat.

Cei doi au avut misiunea de a izola acoperișul unei case, iar apoi au mers la o altă familie, unde un copil bolnav avea nevoie de medicamente ce sunt scumpe pentru familia lui.

„A fost cel mai șocant moment din Asia Express. Dacă până acum totul ținea de adrenalină, în momentul acesta ești pietrificat și realizezi că, de fapt, nimic din ce s-a întâmplat în jurul tău nu are valoarea lucrurilor pe care le faci aici’, au spus Alex Abagiu și Radu Vlăduț de la Asia Express.

