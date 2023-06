Momentul neașteptat de la concertul lui Johnny Depp din România. Cu cine s-a fotografiat în culise actorul

Ieri, 8 iunie, Johnny Depp a ajuns la București alături de trupa Hollywood Vampires, care are un turneu în Europa. El a urcat pe scenă de la Romexpo alături de Alice Cooper și Joe Perry, împreună au făcut un spectacol care a durat câteva ore.

Johnny Depp, plăcut surprins de fanii din România

Fanii trupei s-au distrat pe melodiile preferate, au dansat, dar i-au oferit și actorului o surpriză neașteptată. Publicul i-a cântat „La mulți ani” actorului în engleză. Astăzi, 9 iunie, Johnny Depp a împlinit 60 de ani.

Prezentatoarea știrilor din sport de la PRO TV, Ramona Păun, a fost la concert și a surprins momentul. Actorul le-a mulțumit fanilor români. „Binecuvântați să fiți. Mulțumesc tare mult”, a reacționat starul de la Hollywood.

Înainte de apariția de la Romexpo, trupa Hollywood Vampires au distribuit o fotografie pe Instagram în care actorul cânta alături de colegul de trupă Tommy Henriksen și a scris: „Da, Johnny este aici! În această seară, trupa va cânta la Romexpo din București, România”.

Turneul trupei va continua prin Europa în următoarele două luni, încheindu-se pe 23 iulie în Germania, iar mai apoi vor concerta trei zile în Statele Unite.

Margherita de la Clejani s-a pozat cu Johnny Depp

În culisele concertului de la Romexpo, Margherita de la Clejani s-a pozat cu celebrul actor. Johnny Depp se cunoaște cu Ioniță și cu Viorica de la Clejani, aceștia i-au cântat de multe ori starului în America. „Acordeonul meu s-a spart, după ce filmasem în ploaie.

Apoi, acest mare artist mi-a făcut cadou un acordeon nou, de ziua mea de naștere. După aceea, am cântat pentru Johnny la Paris, iar el avea lacrimi în ochi atunci când soția mea a cântat pentru el un cântec tradițional țigănesc.

De asemenea, am cântat pentru el și în clubul lui, The Viper Room, care se află pe Sunset Boulevard din Hollywood, dar am cântat și în casa lui din Los Angeles”, a mărturisit tatăl Margheritei de la Clejani, în urmă cu mai mult timp, notează spynews.ro.

