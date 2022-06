Monica Anghel își amintește cu drag de zilele de naștere petrecute alături de verișoarele ei și de familia sa. Actrița se bucura foarte mult când primea cadouri, mai ales că la vremea respectivă nu se găseau foarte multe lucruri.

„Fiind născută de 1 Iunie, întotdeauna sărbătoream împreună cu verișoarele mele, în familie. Primeam cadouri toate cu această ocazie. În vremurile acelea nu se găseau foarte multe lucruri, dar ne bucuram extraordinar de mult și când primeam o ciocolată”, și-a amintit Monica.

Cât despre cele mai frumoase cadouri, vedeta a povestit că la vârsta de 18 ani a fost impresionată de ceea ce a primit de la părinții ei, dar și de la fratele său.

„Îmi aduc aminte că cele mai frumoase cadouri le-am primit la 18 ani: o păpușă de la fratele meu și de la părinții mei un inel de aur. Le păstrez și acum. Amintiri din perioada copilăriei sunt multe și frumoase. Petreceam vacanțele la bunici, împreună cu verișoarele mele și erau absolut minunate. Ne plimbam pe dealuri, ne jucam cu ce găseam și era perfect”, a declarat aceasta.

Pentru ziua de naștere din acest an își dorește să ajungă la munte alături de familie. Monica Anghel nu mai vrea o petrecere, ci are de gând să se relaxeze.

„Probabil vom da o fugă până la Brașov, să ne relaxăm în familie. Anul trecut am făcut petrecere, pentru că am împlinit 50 de ani. Anul ăsta vreau să mă relaxez, să mă odihnesc, am avut o perioadă destul de încărcată cu filmările la serialul „Strada Speranței”. Dar proiectul acesta în care suntem angrenați acum îmi place foarte tare!”, a mărturisit actrița din „Strada Speranței”, pentru sursa mai sus menționată.

„Îmi doresc să mai slăbesc”

Monica Anghel a reușit să slăbească spectaculos, astfel că este mereu atentă la ceea ce mănâncă. De ziua ei de naștere, actrița nu va mânca tort.

„Aviv va mânca o prăjitură, eu nu. Eu am învățat că nu am interzis la nimic, este doar o opțiune personală. Fiind opțiunea mea, am eliminat toți carbohidrații răi, mănânc fructe doar în prima parte a zilei, nu mănânc prăjeli, nu combin alimentele. Înainte să mă apuc de un regim de viață sănătos aveam tot timpul probleme cu stomacul, dar de când am grijă ce mănânc nu mai am niciun fel de problemă. Am ales să renunț la anumite alimente, să am grijă de mine. Îmi doresc să mai slăbesc, pentru că înaintând în vârstă este bine să fii din ce în ce mai ușor”.

