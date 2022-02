,,Nu trebuie neapărat să mergem la sală, putem să facem mișcare în aer liber. Putem să mergem în parc sau să mergem într-o pădure. Anul acesta împlinesc 51 de ani și nu e vorba despre frumusețe, este vorba despre sănătate și bucuria de a trăi”, a spus Monica Anghel, potrivit Spynews.

,,Mi s-a schimbat viața, am altă poftă de viață, am alte lucruri în cap, mă văd făcând alte lucruri. Îmi vin idei, am energie. Cu cât mănânc mai puțin, cu atât am ami multă energie”, a mai spus artista.

,,Când merg la sală fac cardio și greutăți. Nu în fiecare zi, nu ridic greutăți mai mari de 20 de kilograme, deoarece am fost operată pe coloană și trebuie să am grijă. Acasă lucrez cu greutăți foarte mici”, a mai spus Monica Anghel.

,,Este deja un stil de viață. Procesul meu de slăbire a fost un an și trei luni, dar după ce s-a încheiat aces an, eu mi-am continuat acest stil de viață.

A fost foarte important în acest proces de schimbare psihologul meu, deoarece îți dă niște cârlige de care te agăți atunci când vrei să o iei razna”, a spus Monica Anghel.

