Monica Anghel s-a lăsat pe mâna fostului soț, pentru o intervenție la față

Monica Anghel a apelat la fostul soț pentru intervenția de injectare cu botox în frunte. „Am făcut-o și pe asta! Toată lumea din jurul meu m-a zăpăcit că stau încruntată și copilul mă întreba mereu dacă sunt supărată pe el. Așa că am fost la fostul meu soț și la actuala lui soție, Andrei și Ingrid Carantino, și am făcut și asta. Dar e super natural și încă pot să mă încrunt, dar nu atât de tare.

Acum fără glumă, dar am mare încredere în ei. Sunt foarte OK și mega profi. Am prietene pe care le-am trimis la ei și nici nu zici că și-au făcut ceva. Arată mult mai senine”, a explicat Monica Anghel, pentru VIVA!

Deși au divorțat în urmă cu 13 ani, după 11 ani de mariaj, pentru că amândoiaveau profesii solicitante și nu se mai înțelegeau, Monica Anghel și medicul Andrei Carandino par să fie în prezent foarte buni prieteni.

Citește și

SONDAJ/ Germanii şi francezii nu ar vrea ca NATO să apere România, dacă ar fi atacată. Expert: „Alianţa e solidă. La război merg profesioniştii, restul sunt opinii”

Citește mai multe despre Monica Anghel pe Libertatea.