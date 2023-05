Actrița a făcut publice, pe contul său de facebook, o serie de imagini din timpul petrecerii, în care apar și proaspeții soți, în gesturi tandre. Vedeta a rămas impresionată de dragostea pe care au arătat-o cei doi.

„Absolut contagioasă”, consideră Monica Bârlădeanu că este iubirea dintre Smiley și Gina Pistol. De asemenea, faimoasei actrițe i-au plăcut și locația nunții, invitații, care au fost unii aparte, ținutele lor și nu în ultimul rând meniul.

„Pana la ora asta ati aflat deja de pe toate sursele ce fain a fost la nunta lor: a Ginei cu Smiley. Da, locatie de vis, invitati- artisti unul si unul, tinute, aperitive, rochii si sandale… dar cea mai importanta a fost dragostea lor: palpabila, plina de momente de complicitate si tandrete… absolut contagioasa. Las aici cateva imagini de aseara sa va bucurati si voi de ei. Lovee”, a scris actrița pe Facebook.

Unde pleacă în luna de miere Smiley cu Gina Pistol

Săptămâna următoare, Smiley și Gina Pistol vor pleca în luna de miere, în sudul Franței, pentru 10 zile. Acesta a fost cadoul de nuntă primit de cei doi de la nași. Josephine, fiica lor, nu va merge cu ei.

„O să mergem doar noi doi, că e mult de călătorit, adică e mult de călătorit și e destul de complicat cu copilul. Și na, am zis să nu o obosim foarte tare.

Plus că am zis că luna de miere să fie pentru noi doi, cu siguranță. Adică, oricum noi facem foarte multe vacanțe cu Josephine, o luăm aproape peste tot pe unde putem să o luăm și, cu siguranță, n-ar ține minte treaba asta, dar o să facem o vacanță și cu Josephine vara asta, sper să apucăm”.

Într-un interviu pentru Pro TV, artistul a spus care a fost cel mai frumos moment pentru el de la eveniment.

„Momentul care cu siguranță a fost special a fost dansul nostru în doi și trei, și apoi cu părinții noștri, cu nașii noștri. Am ales și o piesă specială pentru noi, Dance me to the end of love. Am ales-o pentru că ne place nouă foarte tare și pentru că noi cam dansăm așa prin viață, câteodată mai bine, câteodată mai rău, câteodată mai călcăm în străchini, știi cum e?

Dar mergem înainte tot dansând și sper să mergem înainte până la sfârșitul dragostei și, mă rog, până la sfârșitul vieții, sperăm noi, să se termine dragostea odată cu viața sau invers. Și cred că a mai fost un moment pe care eu îl țin minte foarte bine. Gina era foarte obosită și eram, cumva, la un moment dat, o pierdusem.

Am stat cu ochii pe ea tot timpul, mai vorbeam cu lumea, mai dansam, mă mai întorceam la ea și, la un moment dat, am simțit-o că era așa, ușor pierdută în spațiu, și am tras-o de-o parte și am stat așa îmbrățișați numai noi doi. Am tras-o mai la o parte, că e haos mare la o nuntă atât de mare, mă rog, prin haosul ăla toată lumea s-a distrat, evident, dar ne-am retras, că e important să ne mai deconectăm, să ne aducem aminte că ne-am căsătorit”.

