Monica Bârlădeanu a avut nevoie de medic, la ultimul rol, din cauza unei entorse. “Am filmat cu glezna legată cu o fașă improvizată”

Monica Bârlădeanu e absolventă de Drept, dar a luat de ani buni ”microbul” actoriei. Frumoasa brunetă ne-a povestit cum a ajuns în distribuția comediei ”Faci sau taci”, dar și în serialul ”Vlad”, difuzat la PRO TV.

”În primă fază, când am început să joc în diverse producții, mi-am dorit foarte mult un rol un avocat. Asta și pentru că am făcut Dreptul. Iar în momentul în care a venit rolul de procuror din «Faci sau taci» am zis: «Perfect, mi se satisface această doleanță!». Așa că am spus da. Apoi mi-am dat seama că e o comedie spumoasă”, a declarat, pentru Libertatea, Monica Bârlădeanu.

”Am filmat cu glezna legată cu o fașă improvizată”

Actrița recunoaște că i-a plăcut personajul pe care l-a interpretat în film, însă a avut parte și de experiențe neplăcute la filmări.

”A fost un film cu niște sacrificii, m-a costat o entorsă, vânătăi multe, pentru că se întâmplă tot felul de lucruri în film care implică mici cascadorii. Au fost mici accidentări, când cobori un teren accidentat la ora 3 dimineața în pădure, se poate întâmpla să nu îți dai seama că e o groapă. Am filmat cu glezna legată cu o fașă improvizată, șchiopătând un pic, element pe care l-am încorporat în scenă, ca să aibă sens”, ne-a povestit ea.

E Carla în serialul ”Vlad”

De săptămâna aceasta, Monica Bârlădeanu și-a făcut apariția și pe micul ecran. ”Rolul din Vlad mi s-a părut absolut fabulos, pentru că joc în sfârșit o femeie care e scris să fie frumoasă, glamuroasă, îmbrăcată în rochii, lucru care nu mi s-a mai întâmplat, pentru că rolurile mele, de obicei, presupun păr ciufulit, lipsă de machiaj, în general, un look mai tăvălit. Mi-a plăcut foarte mult Carla. E o combinație de inteligență și de abilitate psihologică de a gestiona omul din fața ei și de a se insera unde e nevoie, absolut fabuloasă”, a mai spus actrița.

Fotografii: Dumitru Angelescu, Vlad Chirea

