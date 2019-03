Emisiunea indicată de actor se numește „Descălecați în Carpați”, este prezentată de Răzvan Petrișor și a ajuns deja la al treilea sezon. A fost difuzată întâi la TVR1, apoi la TVR2.

Într-un mesaj postat pe internet, Răzvan Oprea este extrem de supărat:

„HOȚII! HOȚILOR! Conceptul acestei emisiuni a fost depus de mine la TVR, în cadrul unui concurs, în 2014 și a fost furat și făcut „in house” în mod ilegal! Nu am acum nici resursele și nici timpul să stau să dau în judecată și să mă lupt în justiție… Doar îmi exprim amărăciunea… ASTA E ROMÂNIA! Cum p…a măsii să faci așa ceva: anunți un concurs și în loc de a anunța câștigătorii, ții la cutie proiectul și apoi îl faci tu, ca și cum ți-a venit acum, ție ideea asta! Proiectul a fost depus în 2014 și se numea „DESCOPERĂ ROMÂNIA DIN ȘA”, a postat Răzvan Oprea.

Contactat de Libertatea, actorul a explicat și că a încercat să ia legătura cu cei de la TVR, să le ceară explicații, dar s-a lovit de un zid.

„I-am contactat pe cei de la TVR acum un an, le-am scris, i-am sunat, dar nu am primit nici un raspuns. Eu nu mai am proiectul respectiv, nu-l mai găsesc, m-am mutat de două ori de atunci, posibil să-l fi rătăcit, dar știu o mulțime de oameni că am depus acest proiect și le-am povestit despre el la vremea respectivă. Am încercat să-l contactez și pe prezentatorul emisiunii, dar tot așa, n-am primit nici un răspuns. Nu-i dau în judecată, dar e urât ce-au făcut, e un plagiat slab”, a declarat actorul pentru Libertatea

Libertatea a solicitat, la rându-i, punctul de vedere al TVR în acest caz, dar nu a primit nici un răspuns.

Actor al Naționalului bucureștean, Răzvan Oprea este absolvent al Universității de Artă Teatrală și Cinematografică București, secția actorie. A luat premiul pentru cel mai bun actor pentru rolul Georgică din spectacolul „Complexul România” la Festivalul de Dramaturgie Contemporană Brașov în anul 2008. Răzvan Oprea a colaborat cu multe teatre, printre care Teatrul Foarte Mic, Teatrul Art, Teatrul Tarmac de la Villette, Teatrul Luni, Teatrul Nottara.

În cinematografie a colaborat cu regizori precum Dan Pița, Claude Lelouche, Titus Muntean sau Simon Fellows. În afara colaborărilor cu teatrele, cinematografia și televiziunea a mai avut proiecte comune cu Opera Română interpretându-l pe Mozart în „Amadeus” și cu Circul Globus în proiectul „Carnavalul de Foc”.

