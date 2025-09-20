Monica Bellucci și Tim Burton s-au despărțit. Au avut o relație timp de 3 ani

Este oficial: Tim Burton (67 de ani) și Monica Bellucci (60 de ani) nu mai formează un cuplu. Celebrul regizor și actrița italiană au anunțat despărțirea într-o declarație comună făcută publică vineri, 19 septembrie.

„Cu mult respect și grijă profundă unul față de celălalt, Monica Bellucci și Tim Burton au decis să meargă pe drumuri separate”, se arată în mesajul transmis agenției AFP.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Cei doi s-au cunoscut pentru prima dată în 2006, pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes, însă atunci fiecare se afla într-o relație de lungă durată. Reîntâlnirea a venit în 2022, când Monica i-a înmânat regizorului Premiul Lumière la festivalul cu același nume din Franța. La scurt timp, au apărut primele zvonuri de dragoste, după ce au fost surprinși ținându-se de braț în Madrid.

Relația a fost confirmată abia în octombrie 2023, când au apărut împreună la Festivalul de Film de la Roma. La acea vreme, publicațiile internaționale scriau că Burton era „îndrăgostit și fericit”.

Recomandări Atac masiv al Rusiei cu 580 de drone și 40 de rachete în Ucraina: 3 morți și zeci de răniți

Ce spunea Monica Bellucci despre Tim Burton

Monica Bellucci declara atunci pentru Elle France: „Sunt bucuroasă că l-am întâlnit pe acest om, în primul rând. Este unul dintre acele momente rare din viață. Îl cunosc pe bărbat, îl iubesc și acum urmează să îl descopăr ca regizor – începe o altă aventură.”

În 2024, actrița a apărut în filmul Beetlejuice Beetlejuice, regizat de Tim Burton, unde interpretează rolul personajului negativ, Delores.

Atât Burton, cât și Bellucci au avut relații notabile în trecut. Regizorul a avut o legătură de 13 ani cu actrița Helena Bonham Carter, cu care are doi copii, iar Monica a fost căsătorită cu actorul francez Vincent Cassel, alături de care are două fiice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE