Monica Gabor a reacționat public după ce fiica sa, Irina Columbeanu, a defilat pentru prima dată pe podium la prezentarea lui Cătălin Botezatu. Evenimentul a avut loc în cadrul Festivalului Transilvania Fashion de la Cluj-Napoca.

Fosta soție a lui Irinel Columbeanu a transmis un mesaj emoționant designerului, exprimându-și recunoștința pentru această oportunitate oferită Irinei.

Irina Columbeanu în postura de fotomodel

Irina Columbeanu se află într-o vacanță în România înainte de a-și începe studiile universitare. Inițial, adolescenta a considerat posibilitatea de a studia medicina la Cluj, dar planurile s-au schimbat când a primit oferta de la New York University.

În perioada 11-14 septembrie 2025, Clujul găzduiește a cincea ediție a Festivalului Internațional de Modă Transilvania Fashion. Cătălin Botezatu, unul dintre designerii participanți, a inclus-o pe Irina Columbeanu în prezentarea sa. Pentru tânăra de 17 ani, aceasta a fost prima experiență pe podium. Irina a împărtășit momente din culise și de pe podium pe rețelele sociale, demonstrând grație și eleganță, calități moștenite de la mama sa.

Monica Gabor, mândră de realizarea fiicei sale, a transmis un mesaj public lui Cătălin Botezatu: „Îți mulțumesc din suflet, dragul meu prieten Cătălin Botezatu, un designer extraordinar și un om special, pentru onoarea de a o include pe fiica mea în prezentarea ta de la Transilvania Fashion Festival.

A fost o experiență minunată și emoționantă, care va rămâne mereu în inimile noastre. Îți sunt recunoscătoare pentru prietenia și sprijinul tău”. Festivalul Internațional de Modă Transilvania Fashion este un eveniment de prestigiu dedicat excelenței în modă. Scopul său este de a promova designerii pe scena europeană.

Pe podiumul de modă, Irina Columbeanu a defilat și pentru alți designeri români, printre care Mariana Anghel, Cristiana Coca, Daria Capitanescu.

Unde se mută Irina Columbeanu

În ciuda distanței, Irina Columbeanu nu a încetat să-i fie alături tatălui său, care în prezent locuiește la un cămin de bătrâni din Ghermănești. De câte ori are ocazia, tânăra revine în România pentru a-l vizita și pentru a petrece timp cu el. Aflat într-o situație delicată de sănătate și financiară, Irinel Columbeanu primește sprijin emoțional constant din partea fiicei sale.

Irina a crescut în România și are multe amintiri frumoase legate de anii copilăriei petrecuți aici. Acest atașament față de țară a determinat-o să ia în considerare ideea de a urma Facultatea de Medicină din Cluj. Totuși, planurile ei s-au modificat recent, după ce i s-a oferit oportunitatea de a studia la una dintre cele mai prestigioase universități din SUA – New York University. Astfel, Irina Columbeanu se pregătește să înceapă o nouă etapă în viața sa și să se mute în New York, renunțând la viața din Malibu.

„Ador România, mai ales mâncarea, peisajele, dar mai ales pe tatăl meu. M-am gândit să fac Facultatea de Medicină la Cluj, numai că am primit oportunitatea să studiez în New York, la New York University. Mă mut din Malibu”, a mărturisit Irina Columbeanu în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”.

