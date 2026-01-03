În pozele de Revelion, Monica Gabor și Irina Columbeanu apar într-un decor rafinat, cu accente clasice și lumini calde, care completează atmosfera festivă. Irina a optat pentru o rochie scurtă, neagră, decorată cu aplicații florale albe, un model tineresc și delicat, pe care l-a completat cu pantofi negri cu toc. Ținuta îi evidențiază naturalețea și eleganța discretă, potrivită vârstei sale.

Elegante de Revelion 2026, în Malibu

Monica Gabor a ales, la rândul ei, o rochie neagră, cu o croială simplă, dar extrem de elegantă, accesorizată cu dresuri fine și pantofi cu toc, într-un stil clasic și feminin. Alegerea ținutelor asortate a creat un efect vizual armonios, demonstrând un simț estetic comun și o atenție deosebită la detalii.

Fotografiile au fost însoțite și de un mesaj emoționant din partea Irinei Columbeanu: „încep anul 2026 cu cealaltă jumătate a mea 🤍🤍”. Mesajul, simplu și plin de afecțiune, a subliniat relația apropiată dintre mamă și fiică și a completat perfect imaginea de familie unită.

„La mulți ani, români de acasă și de departe! 🇷🇴 Dorul de țară ne leagă mereu. ❤️”, a comentat cu fan la pozele Irinei Columbeanu. Tânăra locuiește de mai mulți ani în Malibu alături de mama ei de tatăl vitreg și de fratele vitreg, Irinel Columbeanu fiind internat într-un azil de lângă București.

Banii sau iubirea? Ce ar alege Irina Columbeanu

Invitată recent la podcastul „Fiță cu Adiță”, Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a fostului om de afaceri Irinel Columbeanu, a vorbit deschis despre viața sa în America, planurile de viitor și felul în care vede dragostea. Ajunsă la 18 ani, tânăra a mărturisit că nu este interesată, deocamdată, de o relație amoroasă, fiind concentrată pe facultate și pe dezvoltarea personală. Întrebată ce ar alege între bani și iubire, Irina a oferit un răspuns matur și plin de încredere:

„Sunt de părerere că nu trebuie să alegi. Pentru mine că sunt la fel de norocoasă precum mama mea și surorile ei, o am în sânge… deci dacă găsesc iubire automat vor fi și bani, pentru că sunt binecuvântată. Chiar nu trebuie să alegi. Dar dacă ar trebui să alegi, eu aș alege iubirea, pentru că te face să te simți împlinită. Știu că merit să fiu și răsfățată”.

