New Line Cinema prezintă cea mai nouă continuare a ecranizării jocului video care a cucerit generații: „Mortal Kombat II”. De această dată, campionii favoriți ai fanilor, alături de Johnny Cage în persoană, trebuie să se lupte din nou între ei, în competiția supremă, fără limite, pentru a combate împărăția întunecată a lui Shao Kahn.

Karl Urban este Johnny Cage și joacă alături de Adeline Rudolph, Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Tati Gabrielle, Lewis Tan, Damon Herriman, cu Chin Han, Tadanobu Asano ca Lord Raiden, Joe Taslim ca Bi-Han și Hiroyuki Sanada ca Hanzo Hasashi și Scorpion.

Regizorul Simon McQuoid revine la cârma blockbuster-ului cu o nouă aventură cinematică, după un scenariu de Jeremy Slater, bazat pe jocul video creat de Ed Boon și John Tobias. Filmul este produs de Todd Garner, E. Bennett Walsh, James Wan, Toby Emmerich și Simon McQuoid, iar producători executivi sunt Michael Clear, Judson Scott, Jeremy Slater, Ed Boon și Lawrence Kasanoff.

Echipa din spatele camerelor de filmare este alcătuită din directorul de imagine Stephen F. Windon, designerul de producție Yohei Taneda, editor Stuart Levy și costumierul Cappi Ireland, cu distribuția de Rich Delia și muzica de Benjamin Wallfisch.

Fanii din România sunt provocați să pășească în arenă în avanpremieră absolută doar în IMAX și doar pe 4 mai 2026 în cele două locații Cinema City din AFI Cotroceni București și Timișoara Shopping City. Spectatorii prezenți la aceste proiecții vor avea parte de surprize tematice și de claritatea vizuală inegalabilă a formatului IMAX, oferind o imersiune totală în universul Outworld.

Maratonul avanpremierelor continuă pe 5 mai 2026, când „Mortal Kombat II” va putea fi vizionat în cadrul unor proiecții tematice singulare, organizate în locațiile: Cineplexx (Băneasa, Titan, Satu Mare, Sibiu, Târgu Mureș, Craiova), CinemaOne (Brașov) și Cinemax (Veranda Mall București).

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Locurile sunt limitate, iar biletele pot fi achiziționate deja online de pe site-ul cinematografului organizator sau direct de la casele de bilete. Aceste evenimente sunt concepute ca o celebrare a comunității, oferind cinefililor şi gamerilor ocazia de a vedea filmul cu o zi înainte de avanpremiera extinsă, într-o atmosferă plină de adrenalină.

Începând cu data de 6 mai 2026, filmul distribuit de Vertical Entertainment „Mortal Kombat II” va fi disponibil în programul tuturor cinematografelor din țară.

New Line Cinema prezintă o producție Atomic Monster, o producție Fireside Films, „Mortal Kombat II", distribuit pe marile ecrane românești de către Vertical Entertainment, începând cu 6 mai 2026.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE