După divorț, Alexandra Stan a început o relație cu Alex Parker, pe care îl cunoștea de foarte mult timp. Cei doi s-au apropiat mai mult atunci când au lucrat la piesa lor „Home alone”. Cuplul lor nu a rezistat prea mult timp, asta pentru că cei doi artiști și-au spus adio după doar 5 luni de relație.

Finalistul de la Eurovision 2022 a vorbit deschis, într-un interviu pentru CANCAN, despre motivele care au dus la destrămarea cuplului. Alex Parker susține că a rămas în continuare prieten cu Alexandra Stan, chiar dacă nu mai sunt împreună.

Cântărețul a fost la un moment dat acuzat că s-ar fi folosit de Alexandra Stan pentru a-i aduce vizibilitate în concurs. Ce a răspuns Alex Parker în urma zvonurilor apărute: „E cam imposibil să legi relația de concurs, pentru că nu se sincronizează. Concursul a apărut la două-trei luni după, nu este available chestia asta!”.

„Eu o să mă mut în Los Angeles”

Alexandra Stan și Alex Parker au decis să se despartă în momentul în care viziunile lor nu mai coincideau. Artistul are în plan să se mute în Statele Unite ale Americii, în timp ce cântăreața se ocupă de cariera sa în Europa. Finalistul de la Eurovision 2022 mărturisește că s-au depărtat unul de celălalt pentru că așa au simțit. Chiar dacă nu mai sunt împreună, Alex Parker are numai cuvinte de laudă la adresa Alexandrei Stan.

„Noi suntem prieteni de foarte mult timp și cred că a funcționat totul, efectiv avem viziuni diferite, mai ales că suntem amândoi foarte incisivi pe carieră. Eu o să mă mut în Los Angeles, ea are treabă prin Europa și concerte, adică pur și simplu ne-am apropiat pentru că am simțit și ne-am depărtat pentru că iarăși am simțit, dar în continuare vorbim și ea e o fată super-mișto, și unul dintre artiștii din România care au ridicat steagul cel mai sus și suntem superfericiți cum suntem acum!”, a declarat Alex Parker pentru CANCAN.

