La scurt timp după ce Andreea Popescu a anunțat divorțul, în spațiul public s-a zvonit că motivul pentru care mariajul ei s-a încheiat ar fi faptul că Rareș Cojoc ar fi înșelat-o. Însă, în clipul postat pe contul de socializare, în care dezvăluie că ea și Rareș au divorțat, Andreea explică și motivele care au dus la separare.

„Vreau să spun foarte clar: Rareș nu a fost niciodată infidel. În toți acești ani, a fost un soț corect și loial. Iubirea noastră ca soț și soție s-a consumat treptat, nu a fost o decizie luată pe moment, ci o decizie foarte bine gândită și o decizie luată de comun acord. Ruptura unei căsnicii ajunge să fie din cauza problemelor nerezolvate, din cauza ignorării faptului că începem să ne ignorăm dorințele, lipsa timpului și nu ne mai dăm timp.

Asta este problema, că intrăm așa, în vâltoarea vieții și nu ne mai dăm timp să rezolvăm problemele care apar, și ele apar în fiecare zi și dacă nu le rezolvi, și dacă le ignori, considerând că ai tot timpul din lume să faci lucrul acesta, ajungi în acest punct, cel puțin așa s-a întâmplat în cazul nostru”, a explicat Andreea Popescu pe Facebook.

Andreea Popescu a anunțat în urmă cu două zile că ea și tatăl celor trei copii ai său au luat-o pe drumuri separate.

„Am divorțat. Din păcate, nu ne-am mai iubit suficient de mult încât să rămânem împreună până la sfârșit.

Și consider, în continuare, căsătoria este mai mult decât un act; este o taină, este o cruce pe care doi oameni aleg să o poarte împreună cu foarte multă răbdare, cu foarte mult sacrificiu și, mai presus de toate, cu foarte, foarte multă iubire. Iar noi am ajuns în punctul în care am hotărât să coborâm de pe această cruce. Din păcate. Dar această decizie nu anulează respectul profund pe care îl avem pentru instituția familiei și, mai ales, pentru taina căsătoriei. Cu toate acestea, suntem aici”, a transmis vedeta.

