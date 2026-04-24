Adriana a rămas blocată în aeroportul Charles de Gaulle din Paris, fără bani și fără bilet de avion. „Am pierdut un avion, l-am confundat cu alt avion. L-am pierdut, drept urmare fac o noapte albă aici, pe aeroportul Charles de Gaulle. Tocmai mi-am luat biletul, ultimul bilet, și vin în țară”, a spus Adriana Bahmuțeanu la Spynews TV Live.

„Sunt obosită, am zburat din San Francisco. Nu am dormit absolut deloc. A fost un zbor periculos, cu multe turbulențe, cu balamuc… Dar asta e, se mai întâmplă”, a explicat ea.

„Am luat un alt bilet și acum aștept. Abia mâine dimineață este primul zbor spre București”, a spus ea. Adriana Bahmuțeanu și George Restivan trăiesc de mai mult timp o frumoasă poveste de dragoste. Bărbatul a fost lângă vedetă, în cele mai grele momente din viața ei, iar fosta prezentatoare TV l-a descris pe acesta ca fiind un om blând, care o respectă și îi oferă liniște.

„Când un bărbat este blând, calm și oferă respect zi de zi, femeia de lângă el începe, încetul cu încetul, să se vindece. Nu e vorba doar despre gesturi romantice sau vorbe frumoase, ci despre liniștea pe care o aduce în sufletul ei.

Atunci când nu trebuie să se apere, să se justifice sau să lupte mereu, sistemul ei nervos se relaxează, iar inima ei prinde din nou încredere. De aceea, unele femei capătă acea lumină în privire, acel zâmbet cald și senin. Nu e doar dragoste, e sentimentul de siguranță, de acceptare, de pace. Acolo începe adevărata strălucire”, a povestit Adriana Bahmuțeanu pe Instagram.