„Cred că NATO trebuie să rămână unită. Cred că este un atu de care dispunem”, a subliniat Giorgia Meloni, care a avut recent un schimb de replici cu Donald Trump în urma criticilor făcute de președintele american la adresa Papei Leon al XIV-lea.

Pedro Sanchez spune că nu este îngrijorat

Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat, la rândul lui, că nu este „îngrijorat” de presupusele intenții ale administrației Trump privind suspendarea Spaniei din NATO.

„Spania este un partener de încredere în cadrul NATO, iar noi ne îndeplinim obligaţiile faţă de alianţă”, a declarat Sanchez în faţa presei înainte de deschiderea summitului liderilor de stat din UE, în Cipru.

„Nu lucrăm pe baza e-mailurilor. Lucrăm cu documente oficiale și cu poziții oficiale adoptate, în acest caz, de guvernul Statelor Unite”, a adăugat el.

„Deci, nicio grijă”, a insistat premierul spaniol.

Tensiuni între Washington și Madrid

Guvernul condus de Pedro Sanchez s-a opus războiului declanșat de Statele Unite şi Israel împotriva Iranului. Această poziţie fermă l-a iritat pe președintele american Donald Trump, care acuză Spania de faptul că a refuzat să lase Statele Unite să folosească baze militare situate în Andaluzia pentru a desfăşura atacuri aeriene în Iran. Liderul republican de la Casa Albă a mers până la ameninţa că „opreşte orice comerţ” între Statele Unite și Spania.

Pentagonul discută despre suspendarea Spaniei din NATO

Un e-mail intern de la Pentagon se referă la posibilele opțiuni pe care le-ar avea la dispoziție Statele Unite pentru a „pedepsi” pe aliații NATO pe care îi consideră „vinovați” pentru lipsa de sprijin acordat operațiunilor americane din Iran, printre care suspendarea Spaniei din alianță și revizuirea poziției Statelor Unite față de pretențiile Regatului Unit asupra Insulelor Falkland, un teritoriu britanic de peste mări revendicat și de Argentina sub denumirea Insulele Malvine, scrie Reuters, care citează un oficial american.

Opțiunile de posibile măsuri sunt detaliate într-o notă care exprimă frustrarea față de reticența sau refuzul unor aliați de a acorda Statelor Unite drepturi de acces, de staționare și de survol – cunoscute sub acronimul ABO – pentru războiul din Iran, spune oficialul respectiv, citat sub rezerva anonimatului.

Reacția NATO

Întrebat despre acest e-mail, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Kingsley Wilson, a răspuns: „Așa cum a spus președintele Trump, în pofida a tot ceea ce au făcut Statele Unite pentru aliații noștri din NATO, aceștia nu au fost alături de noi.

Departamentul de Război se va asigura că președintele dispune de opțiuni credibile pentru a garanta că aliații noștri nu mai sunt un tigru de hârtie și că își fac partea care le revine. Nu avem alte comentarii asupra discuțiilor interne în acest sens”, a declarat Wilson.

Tratatul fondator al NATO, semnat în 1948 la inițiativa Statelor Unite, nu prevede suspendarea sau excluderea vreunui membru, iar un oficial din cadrul alianței a semnalat acest lucru într-un comentariu oferit pentru BBC.