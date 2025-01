După ce Silviu Prigoană a murit, Adriana Bahmuțeanu a luptat pentru a-și lua copiii din casa fostului ei soț. A ajuns și în instanță, însă judecătorii nu i-au dat câștig de cauză, iar Maximus și Eduard au rămas în locuința tatălui lor deși sunt minori.

De sărbători, vedeta nu și-a văzut copiii, ei au refuzat și să îi răspundă la telefon, dar și plece într-o vacanță cu ea prin Europa. „Nu m-am văzut cu copiii anul ăsta, nu am luat legătura cu ei. I-am sunat dar nu mi-au răspuns. Sunt foarte manipulați de frații mai mari și sunt foarte alienați. Am vrut să îi iau cu mine în străinătate, în vacanță, în Europa, să petrecem câteva zile împreună, și nu au vrut să meargă”, a zis ea pentru Click, după care a început să se plângă de sistemul de legi din România, dar și să îi atace ce frații vitregi ai copiilor ei.

„Sunt extrem de dezamăgită de felul în către funcționează sistemul judiciar în România pentru că nu este în regulă ce se întâmplă din niciun punct de vedere. Sunt doi adolescenți lăsăți fără supraveghere într-o casă unde, legal nu mai locuiește nimeni pentru că proprietarul a murit. Iar lor le convine evident pentru că sunt mărișori, vor să stea cu frații mai mari.

Nu știu ce se întâmplă în acea casă, nu știu cine îi supraveghează. Frații mai mari au și ei, la rândul lor, familie deci mă îndoiesc că vor sta nonstop după copiii mei”.

Adriana Bahmuțeanu a făcut apel

Nemulțumită că instanța a decis ca băieții ei să rămână în casa lui Silviu Prigoană, Adriana Bahmuțeanu a făcut apel și speră că, în final, copiii vor locui cu ea. „Rămân optimistă pentru că lucrurile se vor schimba. Am făcut apel la această sentință a distinsului domn judecător și dacă nu mi se va admite apelul, deși noi avem toate șansele să ni se admită, că nu am cerut program de vizită nici eu nici frații vitregi, nu a ceut nimeni program de vizită și judecătorul mi-a dat program de vizită.

Eu sunt singurul părinte, unic practic pe planetă, cu drepturi depline părintești care are program de vizită cu proprii copii. O să fac apel și dacă nu merge nici apelul, mă duc direct la CEDO pentru că am toate șansele să câștig la CEDO! Practic prin această sentință mie mi s-au îngrădit drepturile garantate de codul civil, acelea de autoritate părintească.

Eu nu pot în momentul ăsta să îmi exercit autoritatea părintească, să fiu părintele propriilor copii care, mă rog, sunt rebeli, sunt adolescenți, visează avioane, că este o vârstă critică, eu nu pot să îi am în control parental. Drept urmare, vedem ce se întâmplă. Sunt foarte dezamăgită de modul în care funcționează instituțiile statului dar nu mă mai miră nimic în România. Din moment ce se anulează și alegerile, nu mă mai miră absolut nimic. Sper ca până la urmă să se facă dreptate”, a mai susținut ea.

„Am trecut prin multe perioade absolut sinistre, plus divorțurile de Prigoană”

În ceea ce privește planurile ei pentru 2025, Adriana Bahmuțeanu speră că va rezolva toate problemele.„Am intrat bine în noul an pentru că am avut o prezentare la cel mai mare Revelion din Diaspora, cu 1200 de persoane, la Bruxelles, viață mea merge înainte și am trecut eu peste perioade și mai grele, când mi-a murit un copil, când am plecat de la Prigoană cu 1000 de lei în buzunar și cu doi copii după mine, când era să mor la operație.

Am trecut prin multe perioade absolut sinistre, plus divorțurile de Prigoană și am depășit momentele critice. Și acum o să se facă lumină până la urmă. Sunt absolut convinsă de asta! Sunt fericită pentru că sunt copiii sănătoși, sunt fericită că relativ sunt bine și lucrurile se vor rezolva până la urmă”, a încheiat vedeta.

