Pentru o scurtă perioadă, Alessandra Stoicescu nu va mai apărea la Observator. Prezentatoarea TV a fost înlocuită cu Marius Pancu, venit de curând de la postul Digi 24. Schimbarea este una temporară, pentru că vedeta se află în Maldive, în vacanță, alături de soțul ei și fiica lor, dar și de Bianca, fata soțului ei dintr-o căsnicie anterioară.

Alessandra Stoicescu a postat mai multe imagini pe rețelele de socializare și se bucură din plin de concediul pe care îl are. Vedeta și-a sărbătorit soțul în Maldive și profită din plin de soare și de plajă.

Vedeta prezintă Observatorul de la ora 19.00 din martie 2020, după plecarea Andreei Berecleanu de la Antena 1. În 2020, Alessandra Stoicescu revenea la pupitrul știrilor după zece ani ca moderator la Antena 3.

Se pare că Maldive este destinația preferată a Sandrei Stoicescu, pentru că nu se află la prima plecare în acest loc. Ea a mai fost în țara din Asia de Sus și în luna aprilie a acestui an.

Cum se descurcă Alessandra Stoicescu cu fetița de 2 ani

Prezentatoarea de la Antena 1 este mereu cu ochii pe fiica ei, Sara. Micuța, în vârstă de 2 ani, se bucură de nisip și de apă, iar programul ei nu s-a schimbat deloc în vacanță. Alessandra Stoicescu a mărturisit cum se descurcă cu fiica ei în vacanță.

„Dragii mei, călătoria cu un copil mic, în perioada numită «terrible twos», e ca o trecere prin casa surprizelor. O secundă e bine, imediat poate fi o dramă. Știți bine ce zic. Dar n-aș renunța pentru nimic la a explora lumea mereu cu Sara, așa că vă împărtășesc ce-am învățat, ce-am testat, ce idei am luat de la alte mame și de la cei ce se pricep la organizat vacanțe frumoase. Zborul: să aveți pregătite mici recompense pentru atunci când răbdarea s-a încheiat: tableta cu desene, biscuiții preferați, jucăriile adorate.

Pentru somn, nu uitați obiectele de confort: suzeta, păturica. Dar drumul se termină, așa că alegerea locului pentru vacanță este de fapt provocarea esențială. Am avut câteva cerințe deloc simple și asta a fost provocarea agenției, rezolvată cu brio: cazare pe plajă, cu puțini oameni în jur, cu posibilitatea de a intra ușor în mare, cu apa liniștită, flora și fauna bogate, hotel de familie și o cameră cu multe distracții, cu pat pentru Sara și cu spațiu unde să ne retragem când doarme. Plus o cameră pentru fata noastră mare, care are nevoie de intimitate. Au spus Maldive – singurul loc unde poți sta direct pe plajă, izolat. Au avut și un termen scurt de rezolvare a «temei»… mnah, avusesem un plan, dar a picat cu mai puțin de o lună înainte de ziua lui Sergiu! În câteva zile au venit cu soluția perfectă: cel mai retras resort din Maldive, unul dintre puținele cu recif propriu (poți vedea coralii și peștii doar intrând în apă, în fața vilei), cu vile spațioase pe plajă, cu piscină mică proprie și, mai mult, au pus la dispoziție toate cele pe care orice părinte trebuie să le aibă cu el la mare: colac, aripioare, găletușă, greble etc.

Mmmm… prea frumos să fie așa? Am mai găsit o chichiță: vreau să existe legătura directă a agenției cu resortul, nu prin marii intermediari, fiind mai liniștită să setez totul direct, cu siguranța unei agenții alături.

Practic surpriza lui Sergiu, gândită cu nevoile Sarei, era gata…”, a povestit vedeta.

