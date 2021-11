În luna iulie a acestui an s-a aflat că Alexandra Stan s-a căsătorit în secret cu Emanuel. Cununia lor civilă a fost oficiată chiar de Elena Lasconi, într-un cadru tradițional. În schimb, cununia lor religioasă a avut loc la Constanța, acolo unde cântăreața locuiește. La doar câteva luni de la nuntă, artista a apărut fără verighetă și astfel zvonurile au început să circule.

De curând, Alexandra Stan a confirmat despărțirea de soț, iar acum, într-un interviu pentru emisiunea „Teo Show”, vedeta spune de ce căsnicia lor nu a funcționat. „Îmi doream pe cineva care e un om normal, nu cântăreț. (…) Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic. (…) Eu sunt genul de persoană care acceptă orice la început, dar știind că nu e bine, la un moment dat când simt că s-a depășit o limită pun stop și nu mai pot să mă întorc.

Eu știam de la început că nu o să fie sigur și că o să ne despărțim, nu mi-am ascultat intuiția. Știam amândoi că nu e ok, ne certam din orice, era toxic ce se întâmpla și trăgeam amândoi cu dinții”, a povestit Alexandra Stan la Kanal D, conform wowbiz.ro.

„E un om pe care îl respect”

Chiar dacă s-au despărțit, Alexandra Stan și fostul ei soț au rămas în relații bune. „Vorbim! E un om pe care îl respect. La orice oră m-ar suna și ar avea nevoie o să fiu acolo. Eu când iubesc chiar iubesc. Când ne-am despărțit, i-am zis că o să ajungă în presă.

Ne-a fost greu să divorțăm să nu se audă. Am stabilit împreună niște chestii, ne-am mulțumit: băi, mulțumesc, ai fost prima mea soție! Ne-am căsătorit la mănăstire, o poveste frumoasă. E păcat să pierzi un om doar pentru că nu a fost să fie”, a mai adăugat Alexandra Stan.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 9

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am apucat să avem copii”

În multe interviuri, Alexandra Stan susținea că își dorește să devină mamă, dar acum, după divorț, spune că e fericită că nu s-a întâmplat să aibă copii, că i-ar fi fost dificil să se separe de soț. Artista nu crede că ar fi posibilă o împăcare, dar nici nu exclude categoric această variantă. „Nu zic nu niciodată. Eu mă bucur că nimeni nu a avut de suferit atât de mult.

Cred că și Emanuel e ok și am trecut cu bine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am apucat să avem copii. Ar fi fost o decizie grea pentru mine să divorțez de un om cu care am un copil. Am prietene și e foarte greu. Mi-am dat seama că, de fapt, noi ne dorim super multe lucruri și toată lumea aspiră la carieră, bani. Mie mi se pare că cel mai greu în viața asta e să ai o familie”, a mai declarat Alexandra Stan la TV.

Citeşte şi:

Viața Silviei Popescu după ce a câștigat de două ori „Bravo, ai stil”. „Mă aflu încă în chirie în Dristor, într-un apartament de 60 de metri pătrați”

Primele imagini de la nunta lui Gheorghe Gheorghiu din America. Maria Dragomiroiu a fost nașa

Laurențiu Reghecampf nu a depus încă actele de divorț. Anamaria Prodan confirmă: „Vorbim în fiecare zi”

PARTENERI - GSP.RO Răspunsul lui Codrin Ștefănescu, întrebat dacă Anamaria Prodan l-a părăsit pentru Reghecampf

Playtech.ro BOMBĂ! Prima întâlnire între Anamaria Prodan și Reghecampf după scandalul divorțului. Ce s-a întâmplat față în față

Observatornews.ro Mihaela, o studentă la Medicină de 21 de ani, a murit cu zile din cauza unui abces, în Galați. Mărturia sfâșietoare a mamei

HOROSCOP Horoscop 16 noiembrie 2021. Balanțele își văd blocate sau amânate cele mai importante planuri cu cei dragi

Știrileprotv.ro Au primit amenzi uriașe după ce au petrecut cu calul în casă. Ce a pățit un bărbat care a încercat să danseze cu animalul

Telekomsport Josnic. Gimnasta uriaşă a ţării a fost batjocorită pe baza etniei în plină stradă şi atacată cu un spray iritant lacrimogen. Ce a putut face agresorul